- Deux valises chargées de substances illicites saisies

Agents de contrôle frontalier ont intercepté un automobiliste transportant deux caisses remplies de substances illicites sur l'autoroute A30 près d'Osnabrück. Selon le département des douanes, la contrebande était évaluée à environ cinq cent mille euros. Outre d'autres articles, les conteneurs contenaient des pilules d'ecstasy, des champignons psychédéliques (champignons induisant des hallucinations), de la cocaïne, de la résine de cannabis et des amphétamines.

Les officiers de police ont intercepté un véhicule en provenance de la Belgique lors d'un contrôle de routine le mardi soir. Le conducteur a prétendument déclaré se rendre chez son frère. En raison d'un apparent malaise, les agents frontaliers ont effectué une inspection plus approfondie du véhicule. Ils ont découvert un contenant rempli de drogues à l'arrière et dans le coffre, comme rapporté. Les autorités ont saisi les substances illicites et ont arrêté le conducteur. L'individu est actuellement en détention policière.

Les drogues suspectées découvertes dans le véhicule comprenaient des pilules d'ecstasy, des champignons psychédéliques, de la cocaïne, de la résine de cannabis et des amphétamines, ajoutant aux préoccupations croissantes concernant le crime illégal dans la région.

La valeur des drogues saisies est estimée être importante, contribuant potentiellement aux revenus du marché noir de telles activités criminelles.

