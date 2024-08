Deux squelettes découverts à Pompéi

À Pompéi, les archéologues font régulièrement des découvertes sensationnelles. Récemment, ils ont mis au jour les squelettes de deux victimes de l'éruption du Vésuve dans une petite pièce. Meubles et trésor offrent des aperçus de la vie à l'époque.

Les archéologues ont découvert les squelettes de deux victimes de l'éruption volcanique catastrophique de 79 apr. J.-C. dans la ville immergée de Pompéi, en Italie. Les chercheurs pensent que ces restes appartiennent à une femme et à un homme qui ont cherché refuge dans une pièce pendant l'éruption du Vésuve. Des fouilles sont actuellement en cours dans la pièce où les squelettes ont été trouvés, comme l'a annoncé le Parc Archéologique.

Le squelette de la femme a été trouvé sur les restes d'un lit. Avec elle se trouvaient un petit trésor de pièces d'or, d'argent et de bronze, ainsi que des boucles d'oreilles en or et des perles. Selon les meubles, les chercheurs suggèrent que c'était sa chambre. La femme et l'homme ont choisi cette pièce comme abri contre les cendres et les fragments de roche pendant l'éruption volcanique.

Selon le Parc Archéologique, la pièce était si bien scellée que seule la pièce voisine était remplie de pierre ponce. Cependant, cela les a également piégés à l'intérieur, entraînant leur mort. Les chercheurs ont reconstruit les meubles présents lors de l'éruption : un lit, une malle, une lampe, une table avec un dessus en marbre et d'autres objets.

Dans la ville romaine immergée au pied du Vésuve, les archéologues continuent de faire des découvertes sensationnelles. En 79 apr. J.-C., les cendres, la boue et la lave ont recouvert la ville antique après plusieurs éruptions volcaniques. Pompéi a été redesco

