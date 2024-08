- Deux rassemblements publics prévus proposés pour un éventuel établissement d'exposition sur les inondations

Le groupe de développement de la vallée de l'Ahr organise deux réunions publiques pour explorer la possibilité d'établir un mémorial des inondations dans la vallée de l'Ahr, en se concentrant sur sa conception. Selon Christoph Klötzer, directeur général de l'Agence allemande de presse, "Nous cherchons à encourager un dialogue ouvert autour des thèmes 'Conservation et Souvenir'". Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de véritable débat public sur ce sujet.

Klötzer a souligné : "Nous voulons que tous ceux qui ont été touchés par les inondations se sentent impliqués". Quiconque souhaite contribuer à la discussion aura la possibilité de le faire. Deux événements sont prévus, l'un le 26 septembre à Ahrweiler et l'autre le 1er octobre à Dümpelfeld. Initialement, l'événement vise à mesurer le sentiment public quant à un centre de documentation.

Les inondations catastrophiques de l'été 2021 ont coûté la vie à 135 personnes dans la vallée de l'Ahr. Les discussions sur un mémorial des inondations ont persisté. Initialement, il était prévu d'intégrer le mémorial des inondations dans le centre de crise international Ahr (ICCA) prévu, mais ces plans ont été abandonnés. Selon le concept actuel de l'ICCA et l'étude de faisabilité, le centre servira principalement de centre d'éducation sur les "extrêmes naturels et les dangers et situations extrêmes associés", plutôt qu'un site de souvenir, a révélé le tourisme de la vallée de l'Ahr.

Les participants de la communauté feront partie des événements de l'Association, a déclaré Klötzer. "S'agira-t-il d'un centre de documentation, d'un site commémoratif, y aura-t-il des espaces d'exposition et des zones de musée?" Le lieu et les collaborateurs du projet seront également discutés. "La question la plus importante est cependant de savoir qui veut participer?" L'Association continuera d'aborder cette question au-delà des deux événements. "Notre objectif est de faire en sorte que les gens se sentent à nouveau impliqués. Ils peuvent participer au processus de prise de décision et faire partie de la reconstruction."

