- Deux procédures pénales pour homicide prémédité sont engagées à Flensburg.

Au tribunal régional de Flensburg, deux audiences pour des tentatives de meurtre auront lieu le mercredi. La première audience commence à 9h15, avec un homme de 26 ans face à la première chambre criminelle. Il est accusé d'avoir tenté de tuer son ex-partenaire le 4 septembre 2023 à Schleswig, suite à une séparation due à des accès de violence la veille. Dévasté par la rupture, il est soupçonné d'avoir essayé de mettre fin à ses jours en lui infligeant des coups de couteau. La femme a subi des blessures à l'abdomen et à la tête, mais les forces de l'ordre ont réussi à les séparer et à la sauver.

À 14h, la même salle d'audience accueillera une autre audience pour tentative de meurtre. Cette fois, notre homme de 26 ans est accusé de grave incendie criminel. Le 28 février 2024, aux alentours de 6h du matin, il est soupçonné d'avoir versé de l'essence par la porte et la fente à lettres d'un appartement de Schleswig et de l'avoir enflammée. On pensait que deux occupants se trouvaient dans la propriété touchée. Le défendeur est accusé d'avoir menacé un témoin et d'avoir cherché à obtenir un retrait de leur déclaration contre lui dans l'enquête en cours. L'homme de 26 ans est suspecté de comprendre et d'accepter le risque que les témoins puissent mourir dans l'incendie ou être intoxiqués par les fumées.

Le juge du tribunal régional de Flensburg a annoncé que les charges contre le défendeur seraient ajoutées : intimidation de témoin dans le cadre de l'affaire d'incendie criminel. Dans le but de manipuler l'enquête en cours, le défendeur est soupçonné d'avoir menacé un témoin et d'avoir cherché à obtenir un retrait de leur déclaration accablante concernant la tentative d'incendie.

