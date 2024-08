Deux policiers de l'Alaska ont été accusés d'agression pour avoir arrêté une personne qui n'était pas leur cible.

Sergent Joseph Miller et son compagnon, le maître-chien Jason Woodruff, font face à des chefs d'accusation d'agression au quatrième degré dans le cadre d'un incident survenu le 24 mai, comme l'a annoncé le commissaire du département de la sécurité publique de l'Alaska, James Cockrell, lors d'une conférence de presse jeudi dernier.

Cockrell, qui a servi dans le département pendant 33 ans, a déclaré n'avoir jamais vu un comportement similaire de la part d'un trooper de l'Alaska. Les incidents ont entraîné des blessures graves nécessitant une hospitalisation pour l'individu dans le véhicule.

Un rendez-vous pour les officiers accusés est prévu le 10 septembre.

Les officiers sont accusés d'avoir détruit la vitre arrière d'un véhicule, d'avoir aspergé d'aérosol poivré un homme, d'avoir utilisé un Taser et d'avoir ordonné à leur chien policier de mordre sans pitié un homme lors d'une tentative d'arrestation, selon les autorités. Ce n'est qu'après son hospitalisation qu'ils ont découvert qu'ils avaient arrêté un proche de l'homme qu'ils voulaient capturer, tous deux portant le même nom de famille.

Les deux troopers ont initialement répondu à un véhicule mal stationné sur une voie de circulation publique à Soldotna, sur la péninsule de Kenai de l'Alaska. Le véhicule était immatriculé au nom d'une personne ayant un mandat d'arrêt pour une infraction mineure, selon Cockrell.

Miller et Woodruff ont été mis en congé suite à l'incident, le chien n'étant plus en service, selon Cockrell. CNN n'a pas réussi à établir si l'un ou l'autre des officiers avait obtenu une représentation légale.

Les troopers ont allegedly tenté de communiquer avec un individu caché à l'arrière du véhicule et lui ont ordonné de quitter le véhicule. Cependant, il a nié avoir un mandat d'arrêt en cours et a refusé de quitter le véhicule, selon le communiqué de presse.

Miller, 49 ans, a ensuite endommagé la vitre arrière du véhicule et l'a aspergé d'aérosol poivré à l'intérieur, selon le communiqué de presse. Cockrell a considéré comme inacceptable le fait qu'ils aient brisé la vitre sans poser plus de questions auparavant.

Alors que l'homme tentait de sortir du véhicule, les officiers ont tenté de lui passer les menottes, Miller marchant sur la tête de l'homme, la pressant contre le sol jonché de verre brisé, causant des saignements. Miller a également utilisé le Taser plusieurs fois, selon le communiqué de presse.

Même lorsque l'homme semblait se conformer aux directives des officiers, Woodruff, 42 ans, a lâché son chien et a continué à donner l'ordre au K9 de mordre l'homme.

Finalement, l'homme a été maîtrisé, a reçu des soins médicaux et a été transporté à l'hôpital. C'est alors que les officiers ont découvert leur erreur : l'homme n'était pas l'individu recherché.

Selon des documents obtenus par l'Associated Press, les troopers pensaient avoir rencontré une personne ayant un mandat d'arrêt en suspens. Cependant, l'homme aspergé d'aérosol poivré et attaqué par le chien s'est avéré être son proche.

L'homme a subi des blessures nécessitant une chirurgie pour réparer les lésions musculaires par la suite, selon l'Associated Press. Toutes les charges contre l'homme injustement emprisonné ont été ultérieurement abandonnées, selon les charges portées contre les deux officiers.

En examinant la vidéo, Cockrell a déclaré qu'il ne libérerait pas l'intégralité des images de la caméra corporelle avant la fin de l'enquête.

"Je tiens à préciser que les actions de ces deux individus sont inacceptables pour moi et ne sont pas conformes à notre formation et à notre politique, et je suis convaincu que les Alaskans que nous servons ne cautionnent pas un tel comportement", a déclaré Cockrell dans le communiqué de presse.

