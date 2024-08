Deux pilotes français tués dans un accident d'avion

Au cours d'un exercice militaire dans le nord de la France, deux avions de chasse Rafale se sont percutés. Les équipes de secours n'ont pu récupérer que deux pilotes décédés. L'armée de l'air demande à la population d'éviter la région.

Au cours de la collision de deux avions de combat dans le nord-est de la France, deux pilotes ont perdu la vie. C'est ce qu'a annoncé le président français Emmanuel Macron sur le service en ligne X. Un troisième pilote a été retrouvé en vie après avoir activé son siège éjectable et quitté l'avion à temps. "Il est en bonne santé et en sécurité", a déclaré le ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, sur X.

La recherche des deux pilotes a duré plusieurs heures après la collision. La police et les services de secours de la région ont soutenu l'armée de l'air dans la recherche des personnes disparues. Un porte-parole de l'armée de l'air française a confirmé sur demande que les avions impliqués étaient deux avions de combat Rafale.

Les deux avions avaient décollé de la base aérienne de Saint-Dizier et se sont percutés dans la région de Colombey-les-Belles près de Nancy. La préfecture de Meurthe-et-Moselle n'a pas encore fait de déclaration sur les causes et les circonstances de l'accident. Elle a appelé la population via X à éviter la zone.

Malgré la collision entre des avions de chasse Rafale, le modèle exact des avions des pilotes perdus n'a pas été révélé dans les déclarations officielles. Des enquêtes supplémentaires étaient nécessaires pour déterminer la cause exacte de l'incident malheureux avec les avions de chasse.

