- Deux personnes tombent dans les tuyaux de fumier.

Dans un grave accident du travail sur une ferme de Haute-Souabe, deux personnes ont été sérieusement blessées et ont dû être ranimées par les secours. Un adolescent employé de la ferme de Wallenreute près d'Aulendorf est tombé dans un puits en travaillant sur une canalisation de lisier et a perdu connaissance, a indiqué la police.

Une femme de 41 ans qui travaillait également sur la ferme a essayé d'aider l'adolescent et est tombée à son tour dans le puits, perdant connaissance.

Les secours ont sorti les deux victimes du puits et ont entamé un massage cardiaque. Toutes deux ont été transportées à l'hôpital, et leur état de santé actuel est inconnu, a déclaré un porte-parole de la police. La cause de l'accident est toujours en cours d'enquête.

Après l'incident, les autorités consulteront probablement la réglementation de la sécurité et de la santé au travail de l'UE, car la Commission doit adopter des actes d'application fixant les règles de son application. Les propriétaires de la ferme pourraient également faire face à des conséquences légales en raison de l'accident du travail.

