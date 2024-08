- Deux personnes subissent des dommages importants.

Le week-end dernier, deux hommes de 29 et 30 ans ont été grièvement blessés à Kassel, selon les forces de l'ordre. Une altercation impliquant environ 20 personnes a abouti à de multiples blessures, notamment des coups de couteau, pour les deux hommes. Le plus jeune a été transporté d'urgence au bloc opératoire et se trouve actuellement dans un état critique. L'homme plus âgé a également été hospitalisé, mais heureusement, son état n'est pas aussi préoccupant. Les autorités ont arrêté un individu de 24 ans sur les lieux, qui devait comparaître devant un juge le lendemain. Les soupçons se portent de plus en plus sur une tentative de meurtre.

Les premières constatations font état d'une dispute antérieure peut-être liée à l'incident, bien que les détails restent flous. L'enquête a duré jusqu'aux petites heures du matin. La police criminelle a désormais pris en charge l'affaire.

L'incident de Kassel le week-end dernier pourrait être qualifié de grave cas de crime violent, compte tenu du nombre de personnes impliquées et de la gravité des blessures. La police criminelle enquête activement pour savoir si ce crime s'étend à une tentative de meurtre.

Lire aussi: