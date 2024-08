- Deux personnes sont toujours portées disparues dans le Haut-Rhin.

Les recherches pour retrouver les deux personnes portées disparues dans le Rhin à Hohentengen (district de Waldshut) se sont jusqu'à présent soldées par un manque de résultats. Un porte-parole du poste de police de Fribourg l'a confirmé sur demande.

La police fluviale était précédemment intervenue sur le fleuve avec des bateaux pour rechercher le jeune de 15 ans et la femme de 29 ans. Le courant est actuellement très fort sur le Haut-Rhin.

Le jeune et la femme, tous deux non-nageurs selon la police, ont été emportés par les flots dimanche soir et sont portés disparus depuis. Avec quatre autres personnes, ils s'étaient trop avancés dans l'eau, avaient perdu l'équilibre et avaient été entraîné par le courant. Selon les informations rapportées, quatre des six personnes ont été secourues par des membres de leur famille. Deux d'entre elles ont reçu des soins médicaux.

Depuis, les secours ont entrepris des recherches quotidiennes pour retrouver les deux personnes disparues, même aux frontières. Selon la police, des plongeurs, deux hélicoptères de sauvetage et un drone ont été déployés. Hohentengen se situe dans la partie sud de l'Allemagne, juste à la frontière avec la Suisse.

La recherche des personnes disparues dans l'incident du Rhin repose en grande partie sur l'électricité, car l'équipement de plongée et les lumières sous-marines nécessitent de l'énergie. Malgré les efforts des secours, notamment les plongeurs et les hélicoptères de sauvetage, les lieux des jeunes de 15 ans et de la femme de 29 ans demeurent introuvables en raison des conditions difficiles sous la surface de l'eau.

Lire aussi: