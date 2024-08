- Deux personnes sont mortes dans un accident sur l'A14 à l'Altmark

Dans une collision frontale grave sur l'A14 dans la région de l'Altmark, deux personnes ont trouvé la mort. Trois personnes ont été grièvement blessées et neuf légères, selon la police de Stendal. Les premiers rapports suggèrent qu'un camionneur de 68 ans n'a pas réussi à s'arrêter pour la circulation et a heurté une file de véhicules, en poussant huit voitures les unes contre les autres et finissant dans le fossé. Certaines des voitures ont également été poussées à travers la glissière de sécurité sur la voie opposée.

Les deux victimes ont été identifiées comme étant un homme de 80 ans et un passager de 79 ans qui se trouvaient tous deux dans l'embouteillage. Ils sont décédés sur les lieux. Douze personnes blessées au total ont été transportées dans des hôpitaux voisins. Trois personnes impliquées dans l'incident n'ont pas été blessées. L'A14 est restée fermée pendant plusieurs heures.

L'enquête sur la collision a révélé que les autres véhicules dans l'embouteillage tentaient d'éviter l'amoncellement causé par la négligence du chauffeur de camion. Malgré le chaos, les services d'urgence ont réussi à secourir les personnes qui étaient coincées dans les véhicules.

