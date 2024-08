- Deux personnes sont mortes dans un accident de parachutisme en Suisse.

Deux personnes ont trouvé la mort dans un tragique accident de parapente près de Zermatt, en Suisse. Leur plan était de décoller simultanément du sommet du Breithorn, situé dans le canton du Valais, et de planer jusqu'en bas. Malheureusement, selon les rapports de police, ils ont rencontré des obstacles dès le départ et ont chuté sur plusieurs centaines de mètres. Cet incident tragique s'est produit un mercredi, et la cause exacte reste encore inconnue.

Le Breithorn est connu pour ses pics qui s'élèvent à plus de 4000 mètres. Un témoin de la tragédie a contacté les services d'urgence. Les restes des deux victimes ont été récupérés et identifiés. La police retient l'origine des défunts en attendant des processus d'identification conclusifs. L'Office fédéral de la justice suisse a ouvert une enquête sur l'affaire.

Les parapentistes commencent leur vol en sautant d'une montagne. Le parachute est déployé derrière eux sur le sol. Le pilote est relié au parachute par des lignes qui peuvent atteindre neuf mètres de longueur. En tandem, le passager se sécurise devant le pilote. Le duo court ensuite en descente, le pilote tirant sur les lignes pour que le parachute se gonfle avec l'air, leur permettant de planer.

Malgré leur expertise en parapente, cet incident a montré que même les Suisses n'étaient pas à l'abri de ce genre d'accidents. La communauté de parapente locale a exprimé ses profondes condoléances aux victimes suisses.

