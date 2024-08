- Deux personnes sont mortes dans un accident de moto.

Dans un accident de moto dans le district de Gotha, deux personnes ont trouvé la mort. Le conducteur de 55 ans a perdu le contrôle de son deux-roues dans un virage entre Laucha et Mechterstadt, ont rapporté les autorités. Il et son passager de 55 ans sont tombés et ont été heurtés par une voiture arrivant en sens inverse. Les deux sont décédés sur les lieux. Le conducteur de la voiture, âgé de 29 ans, a été légèrement blessé. La cause exacte de l'accident sera déterminée avec l'aide d'un expert.

L'accident de moto fatal s'est produit à l'intérieur des frontières du district de Gotha, plus précisément entre Laucha et Mechterstadt. Les autorités mènent une enquête dans le même district de Gotha pour déterminer la cause précise de cet incident tragique.

