- Deux personnes sont grièvement blessées dans une collision moto-auto.

Une conductrice et un motard ont été victimes d'une collision mortelle à Hillesheim, dans la Vulkaneifel. La femme âgée de 77 ans tentait de tourner à gauche sur la route avec son véhicule un lundi matin. Alors qu'elle faisait sa manœuvre, un motard de 47 ans est apparu et les deux véhicules se sont percutés, selon les rapports de police. Le motard a été projeté contre le pare-brise du véhicule avant de retomber sur la route. Les causes exactes de l'accident n'ont pas encore été déterminées. Les deux personnes ont été transportées à l'hôpital.

La collision mortelle entre les deux véhicules a été décrite par les rapports de police. L'impact a projeté le motard contre le pare-brise du véhicule.

Lire aussi: