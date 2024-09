- Deux personnes sont grièvement blessées dans un accident impliquant un bus et un véhicule.

Dans une collision impliquant un véhicule et une mini-fourgonnette dans la région bavaroise de Kitzingen, cinq individus ont été blessés. Le conducteur de la voiture a subi des blessures graves et a été transféré par hélicoptère dans un hôpital, selon un représentant de la police. Le conducteur de la mini-fourgonnette a également subi des blessures graves et a été transporté par hélicoptère dans un hôpital. À l'intérieur du bus, il y avait trois autres passagers qui ont subi des blessures légères. Les premières enquêtes de la police suggèrent que l'accident s'est produit lors d'un changement de voie sur la Bundesstraße 2260 autour de Volkach. Des informations supplémentaires n'étaient pas immédiatement disponibles.

La police est intervenue sur les lieux de l'accident sur la Bundesstraße 2260 autour de Volkach, menant son enquête sur la collision impliquant un véhicule et une mini-fourgonnette. Les officiers travaillent actuellement à recueillir plus de détails sur le changement de voie qui pourrait avoir causé l'incident.

Lire aussi: