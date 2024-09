- Deux personnes sont blessées dans un accident de voiture suite à une poursuite avec les forces de l'ordre.

Au cours du week-end, une poursuite à grande vitesse a eu lieu après qu'un policier ait repéré une voiture avec des plaques d'immatriculation suspectes. Le jeune conducteur de 22 ans, nerveux, a décidé de quitter les lieux plutôt que de s'arrêter comme ordonné. Perdant le contrôle de son véhicule, il a fini par dévier de la route et percuter le mur avant d'un commerce local.

À leur arrivée, les autorités ont trouvé le conducteur grièvement blessé, coincé à l'intérieur du véhicule. Les pompiers courageux ont réussi à le sortir de l'épave. Le passager de 24 ans, heureusement, n'a subi que des blessures mineures.

Selon les premières constatations, les plaques d'immatriculation étaient bel et bien fausses, le véhicule non immatriculé et le conducteur sans permis valide. L'homme est maintenant enquête pour avoir mis en danger la circulation, conduit sans permis et faux et usage de faux. Le propriétaire du véhicule fera également face à des conséquences. Une examen plus approfondi par des spécialistes permettra de fournir plus d'informations sur la chaîne exacte d'événements ayant conduit à l'accident. Les témoins sont recherchés par les autorités policières.

Le conducteur a été inculpé de plusieurs chefs d'accusation, notamment le fait de conduire sans permis et la falsification de plaques d'immatriculation, ainsi que d'autres véhicules non immatriculés en sa possession. Au cours de l'incident, le véhicule non immatriculé a causé des dommages importants au mur avant du commerce local.

