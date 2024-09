Deux personnes ont perdu la vie et cinq autres ont été blessées dans une agression survenue à Saporichya.

minuit : la Russie frappe la région de Saporichia, entraînant des morts et des blessésLe gouverneur Ivan Fedorov indique que la Russie a attaqué la région de Saporichia pendant la nuit, entraînant la mort d'au moins deux civils et blessant cinq personnes. Plus précisément, la Russie aurait lancé une attaque importante sur la communauté de Komyshuvacha dans la région, causant des dommages à plusieurs bâtiments et une installation d'infrastructure. Les secours d'urgence sont toujours sur place, car l'ampleur des dommages est évaluée, selon le "Kyiv Independent".

23h38 : l'ambassadrice des États-Unis reconnaît le plan de paix de ZelenskyL'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, a mentionné que la partie américaine est consciente de la dernière "proposition de paix" du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Elle suggère que cette approche pourrait donner des résultats positifs et évoque des opportunités pour les États-Unis de contribuer à sa mise en œuvre. L'ambassadrice exprime son optimisme quant aux perspectives de progrès dans les négociations de paix, sans entrer dans les détails. Il est probable que Thomas-Greenfield fasse référence à la "stratégie de victoire" annoncée par Zelensky le mois dernier.

22h29 : alerte d'objet volant non identifié en Lettonie résolueFausse alerte en Lettonie : une violation présumée de l'espace aérien de l'État balte de l'OTAN par un objet volant non identifié a été résolue. L'objet, originaire de la République voisine de Biélorussie, a traversé la frontière dans la région orientale de Kraslava et a finalement été identifié comme un groupe d'oiseaux. Les nouvelles sont rapportées par l'agence de presse lettone Leta, basée sur des informations fournies par l'armée de l'air. Plus tôt, le ministère de la Défense à Riga avait alerté sur un objet volant non identifié, entraînant le déploiement d'avions de l'OTAN basés à Lielvarde. Cependant, ils n'ont pas pu localiser d'objets suspects.

21h59 : la Moldavie et l'Allemagne signent un accord sur la cybersécuritéLa Moldavie et l'Allemagne cherchent à renforcer leurs défenses contre la "guerre hybride de Poutine" avec un accord de cybersécurité. Le président russe Vladimir Poutine cherche à poursuivre l'utilisation de ses tactiques de guerre hybride contre l'Europe et la Moldavie comme moyen de déstabilisation, note la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock. "Mais c'est precisely pourquoi nous intensifions nos efforts." En fournissant de l'équipement informatique, en échangeant des informations et en formant, ils cherchent à dissuader les cyberattaques en Moldavie et à démasquer la désinformation.

21h12 : un homme condamné pour avoir critiqué les actions militaires russesUn homme à Moscou a été condamné à cinq ans dans un camp de travail pour avoir critiqué publiquement l'intervention militaire russe en Ukraine. Selon l'agence de presse d'État russe Tass, l'accusé, âgé de 38 ans, avait précédemment admis avoir "taché l'armée" en avril. Il avait initialement été condamné à cinq ans de travaux d'intérêt général mais était resté en liberté. Le ministère public a réussi à faire appel pour une peine plus sévère. Selon TASS, l'homme, identifié comme Yuri Kochuyev, 38 ans, a été arrêté et escorté hors du tribunal.

20h23 : le commandement militaire ukrainien déclare avoir détruit des dépôts de munitions russesLe commandement militaire ukrainien déclare avoir détruit plusieurs dépôts de munitions russes dans les territoires occupés d'Ukraine. Selon le commandement naval de Kyiv, des éclaireurs ont découvert les installations de stockage près de Marioupol et les ont ensuite ciblées et détruites avec des roquettes. Des tonnes de munitions auraient été détruites. Les allégations ne peuvent pas être indépendamment vérifiées.

19h36 : l'Italie se prépare à livrer un système de défense aérienne avancé à l'UkraineL'Italie va acheminer un deuxième système de missiles anti-aériens SAMP/T en Ukraine ce mois-ci, a annoncé le ministre italien de la Défense Guido Crosetto à Rome. Le système est capable de suivre plusieurs cibles simultanément et d'intercepter jusqu'à dix. C'est le seul système produit en Europe capable d'intercepter des missiles balistiques.

19h02 : un rapport suggère le déploiement de grandes troupes russes à Kursk pour une contre-attaqueLa Russie déploie apparemment environ 38 000 soldats pour une contre-attaque dans la région frontalière de Kursk, selon un rapport du Financial Times, citant un officier supérieur des renseignements ukrainiens. Certains soldats ont été redirigés des opérations dans le sud de l'Ukraine. La contre-offensive "n'est pas encore importante", selon la source, qui note que la Russie devrait mobiliser plus de ses unités aguerries pour obtenir des succès plus significatifs. Auparavant, Zelensky avait mentionné le besoin de 100 000 soldats russes pour contrer efficacement la contre-offensive ukrainienne à Kursk.

18h22 : la méthode ukrainienne pour appréhender les déserteurs révéléeAprès deux ans et demi de conflit, l'armée ukrainienne a désespérément besoin de recrues fraîches. Cependant, de nombreux hommes cherchent à éviter le service militaire et à fuir vers des pays voisins tels que la Moldavie. Ces individus sont interceptés à la rivière frontalière du Dniestr.

17h44 : l'énigme des avions russes recouverts de pneus pourrait être résolueDepuis la fin de l'été 2023, des avions militaires russes ont été observés avec des pneus recouvrant certaines parties. La cause de cette pratique était restée un mystère. Un haut responsable militaire des États-Unis pourrait maintenant avoir apporté de la lumière sur le sujet. Selon Shuyler Moore, directeur technique au Commandement central des États-Unis, la mesure vise à tromper la cible des missiles modernes. "Si vous fixez des pneus sur les ailes, de nombreux modèles de vision par ordinateur ont du mal à reconnaître que c'est un avion", a déclaré Moore lors d'une discussion au think tank américain Center for Strategic and International Studies (CSIS). Certains avaient précédemment spéculé que les pneus pourraient servir de protection supplémentaire contre les drones kamikazes.

16:56 Forces russes anéantissent une mine de charbon ukrainienneLes forces militaires russes poursuivent leur avancée dans la ville minière ukrainienne de Vuhledar en détruisant l'une des plus grandes mines de charbon du pays. Des images montrent l'explosion et la démolition de la structure au-dessus du puits principal de la mine. On estime qu'environ 150 millions de tonnes de charbon sont enfouies dans les veines de la mine.

16:19 Pistorius considère le financement de la défense comme un défi permanentAprès l'attribution d'un fonds spécial de 100 milliards d'euros, le ministre fédéral allemand de la Défense, Boris Pistorius, prevede de nouvelles demandes de financement pour les forces armées allemandes. "Le fonds spécial devrait être épuisé d'ici la fin de l'année", déclare Pistorius après une visite auprès des troupes à Saarlouis. " ensuite, nous évaluerons d'où viendront les ressources supplémentaires". Pistorius souligne que environ 80 milliards d'euros sont prévus dans la planification financière du gouvernement fédéral pour l'année 2028. "Je suppose que cela servira de base, car plus de financement sera nécessaire pour les achats et l'infrastructure." Il conclut : "Pourtant, cela reste un défi important et central."

15:51 L'Ukraine lance des attaques contre des bâtiments résidentiels à BelgorodLes forces ukrainiennes poursuivent leurs attaques contre les territoires russes, en ciblant spécifiquement Belgorod près de la frontière commune. De nombreux véhicules et un bâtiment résidentiel ont été entirely ravagés, tandis que d'autres ont subi des dommages. Au moins huit civils ont été blessés.

15:14 Vaisseaux chinois rejoignent les exercices navals russes à VladivostokSuite à l'annonce d'une opération militaire conjointe, deux navires de la Garde côtière chinoise sont arrivés à Vladivostok, en Russie, selon des sources russes. Ces deux navires resteront à Vladivostok jusqu'à vendredi, explique le ministère russe des Affaires étrangères. Le but de cette opération est de "renforcer la coopération stratégique entre les militaires chinois et russes". Beijing ajoute que des forces navales et aériennes des deux pays participeront à l'exercice "North-Joint 2024" dans les mers du Japon et d'Okhotsk au large de la côte russe. La Chine participera également à l'exercice stratégique russe "Ocean-2024", indique-t-elle.

14:39 Baerbock plaide pour l'aide à l'Ukraine comme une bouée de sauvetage pour la MoldavieLa ministre fédérale allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, affirme que l'aide à l'Ukraine agit comme une mesure de sauvetage pour la Moldavie voisine. "Tout ce que nous faisons pour aider l'Ukraine contribue à sa stabilisation en ce qui concerne la Moldavie", déclare Baerbock lors d'une réunion du Partenariat pour la Moldavie à Chisinau, la capitale. "Il est clair que la principale préoccupation des gens ici est que si l'Ukraine tombe, la Moldavie pourrait être la prochaine."

13:56 L'Ukraine signale la mort de 97 secouristes depuis l'invasionLa guerre de la Russie contre l'Ukraine a entraîné la mort de 97 secouristes ukrainiens du Service d'urgence d'État depuis l'invasion à part entière, selon une interview accordée au site d'informations Ukrinform. Au total, 395 secouristes ont été blessés lors de leurs déploiements. Aujourd'hui, l'Ukraine célèbre la "Journée des Sauveurs".

13:44 Le Wall Street Journal : la Russie et l'Ukraine perdent plus d'un million de soldatsSelon une recherche du journal américain "Wall Street Journal", des centaines de milliers de soldats ont été blessés et tués des deux côtés lors de l'attaque russe contre l'Ukraine. Les forces ukrainiennes ont apparemment subi environ 80 000 morts et 400 000 blessés, selon une estimation confidentielle. En revanche, la Russie est censée avoir perdu 600 000 soldats - 200 000 morts et 400 000 blessés - selon les estimations des agences de renseignement occidentales, selon le journal. Aucune des deux parties ne publie officiellement ses chiffres de pertes.

13:21 Munz : la Russie signale des taux de recrutement militaire élevésLa Russie cherche à augmenter sa force militaire à 1,5 million de soldats par décret. Le Kremlin cherche à envoyer un message clair au-delà de la guerre en Ukraine, selon l'analyste de ntv Rainer Munz. Munz discute des sources de soldats de la Russie.

12:55 Le Kremlin justifie l'expansion militaire en raison des menaces croissantesLe Kremlin justifie ses projets d'expansion militaire pour devenir la deuxième plus grande armée du monde en invoquant les menaces croissantes à ses frontières. "C'est le résultat de l'augmentation du nombre de menaces à la périphérie de la frontière", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, lors d'une conférence de presse avec les reporters. "C'est dû à l'environnement extrêmement hostile à notre frontière occidentale et à l'instabilité à notre frontière orientale. Cela nécessite des mesures appropriées." Le président russe Vladimir Poutine a ordonné lundi d'augmenter le nombre régulier de soldats actifs dans l'armée russe de 180 000, la rendant ainsi la deuxième plus grande armée du monde après la Chine.

12:30 RTL/ntv Trendbarometer : une majorité s'oppose aux missiles de longue portée pour KyivLe gouvernement ukrainien cherche à cibler les logistiques militaires russes - aéroports militaires, centres de commandement, infrastructures. Le nouveau sondage RTL/ntv Trendbarometer reveals que 64 % des répondants s'opposent à la livraison d'armes occidentales qui permettent à l'Ukraine de frapper des cibles profondément en Russie. En revanche, 28 % y sont favorables. Parmi les partisans des Verts et du FDP, une majorité est favorable à ces armes (53 % et 58 % respectivement). Le soutien aux armes de longue portée est principalement visible chez les partisans de l'SPD et de l'Union (34 % et 31 % respectivement). Parmi les partisans de l'AfD, il y a zéro soutien, tandis que 4 % des partisans du BSW y sont favorables. 61 % des partisans de l'SPD et de l'CDU/CSU condamnent de telles livraisons d'armes. 91 % des partisans de l'AfD et 97 % des partisans du BSW rejettent les transferts d'armes de longue portée. Le rejet est beaucoup plus élevé dans l'Est (83 %) que dans l'Ouest (61 %).

Suspecté attaquant Routt aurait exprimé son désir d'éliminer Poutine et Kim en 2022Ryan Wesley Routt, suspect présumé de la tentative d'assassinat de Donald Trump, aurait exprimé son souhait d'éliminer Vladimir Poutine et Kim Jong-Un en 2022, selon le "Wall Street Journal", citant l'infirmière Chelsea Walsh. Walsh a travaillé en Ukraine cette année-là et a eu plusieurs rencontres avec Routt. Elle l'a décrit comme l'Américain le plus dangereux qu'elle ait rencontré pendant son séjour à Kyiv. Il aurait tenté de rejoindre des brigades de volontaires et de combattre aux côtés des forces ukrainiennes.

Documentaire controversé "Les Russes en guerre" présenté au festival de TorontoMalgré les menaces précédentes, le documentaire controversé "Les Russes en guerre" sera présenté au festival international du film de Toronto. Les organisateurs avaient initialement mentionné des "menaces significatives" en raison du film, ce qui a entraîné son retrait du festival. La réalisatrice russo-canadienne Anastasia Trofimova a passé plusieurs mois avec des troupes russes sur la ligne de front en Ukraine pour le film. L'ambassadeur ukrainien au Canada a critiqué la décision, affirmant que le festival servait de plateforme à la propagande russe.

L'ambassadeur russe exprime des doutes sur les pourparlers de paixL'ambassadeur russe à Berlin, Sergei Nechaev, a exprimé des reserves quant à d'éventuelles négociations de paix avec l'Ukraine. Nechaev a mentionné qu'un solide plan de paix était essentiel, et que la Russie ne pourrait y songer qu'après avoir évalué son alignement avec ses vues. Nechaev a fait cette déclaration après que le chancelier allemand Olaf Scholz ait plaidé en faveur d'efforts plus rapides pour parvenir à un accord de paix.

Le PNUD aide l'Ukraine à se préparer à l'hiverL'entreprise énergétique ukrainienne Naftogaz coopérera plus étroitement avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) pour assurer la sécurité énergétique, car les experts craignent qu'une hiver rude avec de nombreux raids aériens russes sur l'infrastructure essentielle ne soit en approche. Des coupures de courant, de chauffage et d'eau sont attendues. Le PNUD vise à réduire les perturbations de l'approvisionnement en gaz pour la population, par exemple en fournissant des générateurs alimentés au gaz.

280 000 personnes sans électricité suite à l'attaque de SumySuite à l'attaque par drone russe dans la région de Sumy, 280 000 personnes sont toujours sans électricité. L'armée de l'air ukrainienne affirme avoir abattu 16 drones, mais ceux qui ont réussi à pénétrer ont causé des dommages à l'infrastructure critique.

L'Ukraine dénonce l'exécution d'un prisonnier de guerre par les forces russesLe commissaire aux droits de l'homme du Parlement ukrainien signale que les forces russes ont exécuté un prisonnier de guerre ukrainien non armé, les mains liées avec du ruban adhésif. L'ampleur de la cruauté et de la soif de sang russe est inconcevable, selon l'expert ukrainien. Une photo du soldat tué a été publiée sur les réseaux sociaux.

Le commandant tchétchène commente l'offensive de KurskLe commandant tchétchène Apti Alaudinov a affiché un optimisme sur son canal Telegram lorsque Kyiv a lancé une invasion dans la région frontalière de Kursk au début août. "Restons calmes, profitons du pop-corn et regardons nos gars battre l'ennemi", a-t-il écrit lors du premier jour de l'offensive. Depuis, Alaudinov est devenu un commentateur régulier de l'offensive de Kursk, avec des médias russes diffusant ses déclarations.

L'Allemagne fournit 100 millions d'euros d'aide hivernale à l'UkraineL'Allemagne fournira 100 millions d'euros d'aide hivernale supplémentaires à l'Ukraine, selon la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock, lors de sa visite en République de Moldavie à Chisinau. "Il est clair que l'automne approche et l'hiver est juste derrière le coin", a déclaré Baerbock avant une réunion de la Plateforme de partenariat Moldova dans la capitale de l'ancienne république soviétique. La Russie est censée préparer une autre "guerre d'hiver", dans le but de rendre la vie aussi difficile que possible pour les gens en Ukraine.

L'Ukraine signale des attaques aériennes russes à SumyL'Ukraine a signalé une autre grande attaque de drones par la Russie. La défense aérienne affirme avoir abattu 34 des 51 drones russes de la nuit précédente, avec des activités dans cinq régions. Selon les autorités locales, l'infrastructure énergétique de Sumy a également été prise pour cible. Un total de 16 drones russes ont été interceptés là-bas, compromettant des infrastructures vitales telles que les systèmes d'approvisionnement en eau et les hôpitaux, qui sont tous connectés à des systèmes de secours d'électricité. Des équipes d'urgence ont été appelées pour effectuer les réparations nécessaires.

L'Ukraine signale 1 020 pertes russes en 24 heuresLe état-major ukrainien signale que la Russie a subi 1 020 pertes, morts ou blessés, au cours des 24 dernières heures. Depuis le début de l'invasion à part entière en février 2022, l'Ukraine compte 635 880 pertes du côté russe. Au cours des 24 dernières heures, six systèmes d'artillerie, deux chars, six véhicules blindés et 66 drones ont été endommagés ou détruits.

07:10 Le Kyiv Post signale : Aéroport militaire russe attaquéDans les premières heures, une attaque de drones a touché l'aéroport militaire russe situé à Engels, dans la région de Saratov. Selon le site d'actualités ukrainien "Kyiv Post", l'attaque a été marquée par des détonations audibles dans les vidéos qu'ils ont partagées. La base aérienne accueille des bombardiers stratégiques armés de missiles, souvent utilisés par la Russie pour bombarder les villes ukrainiennes.

06:35 Stoltenberg encourage la discussion sur l'autorisation des armes à longue portée de l'UkraineLe secrétaire général sortant de l'OTAN, Jens Stoltenberg, apprécie le récent débat mondial sur l'autorisation donnée à l'Ukraine de frapper les territoires russes avec des armes à longue portée occidentales. S'adressant à LBC, il a souligné la souveraineté de chaque allié dans la prise de telles décisions, mais a insisté sur la nécessité d'une coordination étroite comme auparavant. L'Ukraine demande cette autorisation à ses alliés depuis des semaines, ciblant les centres de commandement, les aérodromes et les infrastructures russes. En ce qui concerne la crainte d'une escalade du conflit, Stoltenberg a déclaré : "La guerre n'est pas sans risque. Cependant, la victoire de Poutine en Ukraine serait le plus grand risque pour nous."

06:13 Meta Interdit la Propagande Russe via RT MondeMeta, la société mère de Facebook, Instagram, WhatsApp et Threads, a mis fin à la diffusion de la propagande d'État russe via des canaux tels que RT dans le monde entier. Meta a déclaré que RT (anciennement Russia Today) et les entités affiliées seraient interdites de ses plateformes en raison de la désinformation propagée concernant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. RT est déjà bloqué dans l'UE depuis le printemps 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter [lien].

05:33 Lukashenko Grâcieuse envers 37 Prisonniers en BiélorussieLe leader autocratique de la Biélorussie, Alexandre Loukachenko, a gracie 37 détenus. L'administration pénitentiaire de Minsk confirme que ces prisonniers ont été condamnés pour "extrémisme", un terme couramment utilisé pour désigner les critiques du gouvernement en Biélorussie. Parmi les libérés figurent six femmes et plusieurs personnes ayant des problèmes de santé. Les identités des 37 prisonniers pardonnés sont gardées secrètes. Au cours des deux derniers mois, la Biélorussie a accordé à plusieurs reprises des grâces à des manifestants détenus lors de manifestations anti-gouvernementales. En août, Loukachenko a commué les peines de 30 prisonniers politiques, suivi de 30 autres grâces en septembre. Dans chaque cas, les prisonniers avaient exprimé des remords et présenté des excuses.

03:11 Étude de l'ONU Montre une Augmentation des Violations des Droits de l'Homme en RussieSelon un rapport de l'ONU, les violations des droits de l'homme en Russie ont augmenté de manière significative. La Bulgare nommée rapporteure spéciale sur la situation en Russie par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU en 2023, Mariana Katzarova, a déclaré qu'il existe maintenant un système soutenu par l'État de violations des droits de l'homme visant à réprimer la société civile et la dissidence politique. Les critiques opposés à l'implication de la Russie dans la guerre en Ukraine et les dissidents ont été soumis à des poursuites plus sévères. Katzarova estime le nombre de prisonniers politiques à au moins 1372, emprisonnés pour des chefs d'accusation fabriqués et condamnés à de longues peines. La torture est courante en détention, les prisonniers politiques sont gardés dans des cellules de solitude et certains sont contraints d'être admis dans des institutions psychiatriques. Ces cas sont ceux qui sont connus ; le chiffre réel pourrait être plus élevé, suggère un membre du personnel.

23:24 La Suède Proposée pour Diriger la Présence de l'OTAN Planifiée en FinlandeL'OTAN prévoit d'établir une présence militaire dans le nord de la Finlande, avec la Suède proposée comme force de tête potentielle. Le concept implique une présence multinational

Lire aussi: