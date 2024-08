- Deux personnes ont été blessées dans une collision sur la A2.

Hier soir, deux individus ont eu un accident sur l'A2, entre Ziesar et Wollin, relevant du district de Potsdam-Middlemark. Un individu de 25 ans a subi des blessures légères suite à une collision avec le véhicule d'un individu de 29 ans, selon les premiers rapports de police. Malheureusement, le 29 ans a subi des blessures graves, ce qui a conduit les deux individus à chercher des soins médicaux.

La bande d'urgence et la voie de droite de l'A2, initialement bloquées à cause de l'accident, ont repris leur fonctionnement normal sans aucune restriction, selon un communiqué d'un représentant de la police. Les investigations sur les causes de l'incident se poursuivent activement.

L'individu de 25 ans se déplaçait en voiture lorsque la collision s'est produite. Après l'accident, les deux individus ont dû abandonner leurs véhicules sur le bord de la route.

Lire aussi: