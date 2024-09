- Deux personnes ont des blessures par couteau à Bonn.

À Bonn, un individu a agressé et blessé deux connaissances dans la rue de la ville à l'aide d'un couteau. Après avoir commis son acte brutal, il a réussi à échapper à l'arrestation mais a finalement été appréhendé par les forces de l'ordre à proximité d'un fast-food. Selon un porte-parole de la police, les officiers ont interagi avec l'agresseur, ce qui a entraîné des blessures graves par balle.

Le duo victime de violence était composé d'un homme de 32 ans et d'une femme de 43 ans. La femme a subi des blessures légères, tandis que l'homme a subi des blessures plus graves, mais qui ont été considérées comme non mortelles. Les deux ont reçu des soins médicaux sur place et ont été transportés à l'hôpital. L'agresseur présumé reçoit également des soins médicaux à l'hôpital. L'enquête sur la fusillade impliquant l'agresseur a été confiée à la police de Cologne pour des raisons d'impartialité.

Selon un porte-parole de la police pour l'agence de presse allemande, "des indices suggèrent que les individus se connaissaient et qu'une dispute avait éclaté". Le lieu du crime a été bouclé, et un hélicoptère a été utilisé pendant un certain temps pour rechercher le suspect. Des sources locales telles que le "General-Anzeiger" de Bonn et "Radio Bonn/Rhein-Sieg" ont rapporté l'incident.

L'incident de Bonn peut être classé comme un crime violent en raison de l'utilisation d'un couteau et d'armes à feu. L'enquête sur ce crime et la fusillade impliquant l'agresseur sont menées par la police de Cologne pour garantir l'impartialité.

Lire aussi: