Deux personnes meurent alors que le typhon Krathon se dirige vers le sud de Taïwan.

Ouragan Krathon, capable de atteindre des vitesses de 135 km/h (85 mph), a touché le sud de Taiwan aux environs de midi jeudi, équivalent à un ouragan de catégorie 1 de l'Atlantique.

Deux vies ont été perdues et 219 individus ont signalé des blessures, avec un individu toujours porté disparu, selon le Centre d'opérations d'urgence central de Taiwan.

Un conducteur de 66 ans a trouvé la mort suite à la chute de rochers, tandis qu'un homme de 70 ans a subi le même sort en taillant un arbre pendant l'ouragan.

Avant de toucher terre, Krathon s'est déplacé lentement le long de la côte sud de Taiwan. Plus tôt, il traînait près de Taiwan et des Philippines en tant qu'équivalent de catégorie 4, avec le président de Taiwan, Lai Ching-te, qui a lancé des avertissements de dommages potentiels "catastrophiques".

Après avoir perdu de sa force, Krathon a continué à marteler Taiwan avec des précipitations importantes, entraînant la fermeture des écoles et la suspension de la bourse plus tôt dans la semaine. Plus de 300 vols ont été annulés, et à 15h, environ 100 000 ménages ont subi des coupures de courant, selon le ministère des Affaires économiques de Taiwan.

Krathon a laissé derrière lui des précipitations allant de 250 à 500 mm (10 à 20 pouces), certaines zones ayant connu plus d'un mètre (40 pouces) de précipitations. Des précipitations supplémentaires de 250 à 500 mm (10 à 20 pouces) sont attendues alors que Krathon continue de planer au-dessus et près de Taiwan.

Les écoles et les entreprises ont été fermées dans toute la Taiwan jeudi. Plus de 38 000 soldats taiwanais sont en attente, prêts à intervenir en cas d'urgence.

Les autorités de Kaohsiung ont mis en garde contre la lenteur de Krathon, déclarant que si l'ouragan s'arrêtait dans les régions de Kaohsiung et de Tainan, il pourrait prolonger son impact destructeur sur Kaohsiung.

Le maire Chen Chi-mai a conseillé de ne pas sortir de chez soi, déclarant : "Je vous prie de ne pas sortir."

Un étudiant universitaire de 24 ans, Liao Shian-rong, a partagé son expérience avec Reuters, ayant voyagé de Taipei à Kaohsiung pour vivre l'ouragan de près.

"Nous sommes maintenant touchés par l'œil de la tempête et allons bientôt entrer dans l'œil", a-t-il déclaré en filmant la tempête depuis le hall d'un hôtel.

Des images partagées sur les réseaux sociaux via Threads ont montré des vents forts qui ont renversé des motos et détruit des structures de échafaudages, ainsi que des toits arrachés.

L'ouragan Krathon, également connu sous le nom de Julien aux Philippines, a précédemment touché les îles les plus septentrionales des Philippines, entraînant des évacuations et des inondations graves dans les communautés côtières.

