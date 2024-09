Deux personnes condamnées à mort - l'une pour utilisation de gaz d'azote

Un jeudi menaçant, deux exécutions capitales ont été menées aux États-Unis. Dans l'Oklahoma, un homme a été mis à mort par injection létale, tandis qu'en Alabama, en défiant la critique internationale, on a de nouveau recours au gaz nitreux pour une exécution sur le territoire national. Le total des exécutions de cette année s'élève désormais à 18.

Emmanuel Littlejohn, un homme sans antécédents judiciaires, âgé de 52 ans, a été condamné à mort dans l'Oklahoma pour un meurtre commis lors d'un braquage dans un petit supermarché en 1992. Littlejohn a continué à nier son implication dans le meurtre, mettant en blame son complice. Une demande de grâce de Littlejohn a été fermement rejetée par le gouverneur de l'Oklahoma, Kevin Stitt.

En Alabama, Alan Miller, âgé de 59 ans, a échangé la vie contre la mort après avoir été reconnu coupable du meurtre de trois collègues en 1999. Du gaz nitreux pur a été administré par masque, entraînant finalement une asphyxie. Les médias locaux rapportent une période de lutte d'environ deux minutes.

L'ONU souligne le potentiel de "torture"

L'Alabama est l'un des rares États américains à autoriser cette méthode d'exécution contestable. La première utilisation de gaz nitreux en Alabama en janvier a été largement condamnée dans le monde entier. L'ONU a remis en question le potentiel de "torture", tandis que la Maison Blanche a exprimé sa "profonde préoccupation", et l'UE a exprimé son mécontentement.

Une tentative d'exécution de Miller par injection létale a échoué à la dernière minute en septembre 2022 en raison de difficultés pour administrer la substance létale. La peine de mort a été abolie dans 23 États américains, et dans six États supplémentaires - Arizona, Californie, Ohio, Oregon, Pennsylvanie et Tennessee - son application est actuellement suspendue.

