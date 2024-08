Marin aux prises avec des défis en pleine mer - Deux personnes blessées sur Haikutter.

Les secours d'urgence sont intervenus pour aider l'équipe d'un navire à deux mâts dans la mer Baltique. Quelque part à mi-chemin entre l'île de Fehmarn et la côte de Mecklembourg, le capitaine du navire a subi une blessure à la tête plus tôt un après-midi de lundi, selon le Service allemand de sauvetage en mer (DGzRS). Simultanément, un autre membre de l'équipe a été exposé à des gaz nocifs dans la salle des machines.

L'incident s'est apparemment produit à environ six milles marins (environ onze kilomètres) au nord-ouest du phare de Bastorf. L'un des mâts s'était cassé, infligeant des lésions à la tête du capitaine. La blessure a été soignée à l'aide des fournitures de premiers secours du navire. Malgré les efforts pour rallumer le moteur en raison du mât cassé, un ingénieur de 65 ans a été soumis à des fumées nocives dans la salle des machines.

Les secouristes ont réussi à le stabiliser. Compte tenu des conditions marines difficiles, ils ont décidé de le garder à bord du navire, tandis que le presque 26 mètres de long bateau de travail vintage était sécurisé et remorqué vers Kühlungsborn. Là, l'ingénieur a été transporté à l'hôpital par une ambulance.

Les secouristes ont reconnu la nécessité d'une aide supplémentaire et ont déclaré : "Les éléments suivants doivent être ajoutés : une équipe médicale pour évaluer et traiter l'ingénieur."

