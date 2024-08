Deux personnes arrêtées pour avoir planifié une attaque à Vienne.

Le principal suspect de 19 ans a été arrêté à Ternitz, au sud de Vienne, ainsi que la deuxième personne dans la capitale autrichienne.

Franz Ruf, le directeur de la sécurité publique au ministère de l'Intérieur autrichien, a déclaré que les autorités étaient au courant des "actions préparatoires" pour une éventuelle attaque "et également que le suspect de 19 ans se concentre sur les concerts de Taylor Swift à Vienne", a rapporté l'Agence de presse autrichienne.

Ruf a déclaré que le jeune homme de 19 ans avait prêté allégeance à l'État islamique.

Le citoyen autrichien est censé s'être radicalisé sur internet. Ruf a déclaré que des substances chimiques avaient été saisies et étaient en cours d'évaluation. Il n'a pas donné plus de détails.

Swift a des concerts prévus au stade Ernst Happel de Vienne jeudi, vendredi et samedi dans le cadre de sa tournée Eras. Les mesures de sécurité pour les concerts seront renforcées. Ruf a déclaré qu'il y aurait une attention particulière, entre autres, aux contrôles d'entrée et que les spectateurs devaient prévoir un peu plus de temps.

Le chef de la police de Vienne, Gerhard Pürstl, a déclaré que, bien que tout danger concret ait été minimisé, un risque abstrait justifiait l'augmentation de la sécurité.

