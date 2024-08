Deux pays de l'UE menacés par une coupure de l'approvisionnement en gaz russe

L'avancée de l'Ukraine dans les territoires frontaliers russes comprend reportedly la capture de Sudzha. De là, Gazprom pompe le gaz russe dans les pays de l'UE. La capture de cette ville pourrait entraîner une interruption brutale des fournitures. D'ici la fin de 2024 au plus tard, les pays de l'UE devront trouver des alternatives de toute façon.

Pour l'Autriche et la Slovaquie, cela pourrait devenir délicat : en raison de l'invasion de l'Ukraine dans la région frontalière de Kursk, le Kremlin pourrait décider d'arrêter la livraison de gaz russe via l'oléoduc Transgas à travers l'Ukraine. Cette transit s'arrêtera au plus tard au début de l'année prochaine de toute façon, car le gouvernement de Kyiv refuse de prolonger le contrat avec Moscou qui assure les fournitures à travers son territoire.

Dans ce domaine, il reçoit le soutien de la Commission de l'UE, entre autres. Officiellement, ce contrat expire le 31 décembre 2024. L'oléoduc approvisionnait auparavant, entre autres, la République tchèque, la Hongrie, l'Autriche et la Slovaquie en gaz naturel. Cependant, seule Vienne et Bratislava dépendent encore de lui maintenant. L'importation de gaz de pipeline russe dans l'UE n'est pas sanctionnée. Gazprom approvisionne également les pays de l'UE comme la Hongrie et la Grèce via l'oléoduc TurkStream, qui relie la côte sud de la Russie à la partie européenne de la Turquie en passant par la mer Noire.

Si l'Autriche et la Slovaquie peuvent encore compter sur les fournitures de gaz de Moscou dans les mois à venir, cela dépend des combats des troupes ukrainiennes dans la région frontalière russe. Lors de leur avancée dans la région de Kursk, les troupes de Kyiv ont reportedly capturé Sudzha, une ville de 5 000 habitants dans le sud-ouest de la Russie.

La moitié des importations de gazoducs russes vers l'UE passe par Sudzha

Via Sudzha, la société d'État Gazprom pompe son gaz à travers l'Ukraine dans les États membres de l'UE. La ville est reportedly tombée aux mains des Ukrainiens, selon certains réseaux sociaux, y compris le canal Telegram Rybar, exploité par des blogueurs militaires russes. Des vidéos circulant sur Internet sont également reportedly montrant des forces militaires ukrainiennes à Sudzha.

Le lundi, Gazprom a encore rapporté que le gaz était pompé à travers le hub. En 2023, environ 14,65 milliards de mètres cubes de gaz ont été fournis via Sudzha, ce qui correspond à environ la moitié des exportations de gaz de pipeline de la Russie vers l'Europe ou environ cinq pour cent de la consommation de l'UE. Cependant, la situation à Sudzha pourrait bientôt changer.

"Il est possible que le président russe Vladimir Poutine donne l'instruction à Gazprom d'arrêter les livraisons via Sudzha à l'UE si la ville est définitivement tenue par les Ukrainiens", déclare Szymon Kardas, expert en énergie au bureau de l'UE à Varsovie, dans une interview avec ntv.de. Bien que la fin brutale des livraisons ne serait pas vraiment bénéfique pour la Russie sur le plan économique, Poutine a souvent réagi plus émotionnellement que rationnellement dans le passé en ce qui concerne les décisions économiques, souligne Kardas. En outre, il pourrait utiliser la situation politiquement pour mettre la pression sur la Slovaquie et l'Autriche.

L'Autriche pourrait être approvisionnée par l'Allemagne ou l'Italie

En mai de cette année, l'Autriche obtenait encore 90 pour cent de ses importations de gaz via l'oléoduc Transgas. La Slovaquie a importé la moitié de ses importations de gaz naturel via cette voie l'an dernier. Les deux pays travaillent déjà à devenir indépendants des importations russes. Ils sont soutenus dans ce domaine par les représentants de l'Union européenne, qui souhaitent également assurer l'approvisionnement en gaz de l'Ukraine après l'arrêt des fournitures.

"L'UE se prépare depuis des mois à la fin de l'accord de transit de gaz à la fin de 2024. Et la commissaire à l'énergie Kadri Simson a souvent répété : nous sommes prêts à vivre sans ce gaz russe", a déclaré Birgit Schmeitzner, porte-parole de la Commission de l'UE, à la demande de ntv.de. L'Europe est capable de couvrir sa demande en gaz pour l'hiver et le printemps à venir - même sans importations de Russie via l'oléoduc Transgas.

Selon les rapports des médias, il y a eu des discussions sur le remplissage de l'oléoduc à travers l'Ukraine avec du gaz de l'Azerbaïdjan. Cependant, il n'y a pas de tel plan sur la table pour le moment. Au lieu de cela, l'Autriche et la Slovaquie cherchent également des solutions individuelles pour assurer leur approvisionnement en énergie. L'Autriche pourrait être approvisionnée par l'Allemagne ou l'Italie, tandis que la Slovaquie pourrait compter sur la Pologne, déclare Kardas. Des augmentations de prix seraient alors possibles dans les deux pays. Cependant, le ministère autrichien de la Protection du climat est calme quant à la situation. ToutAugmentations de prix en Autriche ne seraient que temporaires et n'entraîneraient pas de perturbations sur le marché de gros européen.

La République tchèque était autrefois approvisionnée via l'oléoduc Transgas, mais dispense désormais complètement de celui-ci, selon les données actuelles. Kardas lit également dans ces données comment la Hongrie a remplacé ses fournitures de gaz à travers l'Ukraine : Gazprom approvisionne maintenant de plus en plus le pays via l'oléoduc TurkStream. Seule une ligne de TurkStream est utilisée directement pour le marché turc, l'autre approvisionne également les pays de l'UE. Selon Kardas, le volume de gaz fourni via TurkStream a augmenté de manière significative : l'an dernier, de la fin janvier à la fin juillet, seulement 6,5 milliards de mètres cubes de gaz ont été pompés dans l'UE via le pipeline, mais cette année, dans la même période, déjà 8,3 milliards de mètres cubes de gaz. Le gaz supplémentaire est fourni, entre autres, à la Hongrie, déclare Kardas.

