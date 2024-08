Deux morts dans une attaque de missiles russe contre Kiev, blessés à Koursk, en Russie

Au cours d'une frappe de missiles russes de nuit, deux personnes ont été tuées près de la capitale ukrainienne, Kiev. Les deux victimes étaient un homme et son fils de quatre ans, selon les secours ukrainiens le dimanche. Les journalistes d'AFP ont rapporté des explosions au centre et à l'est...