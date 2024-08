- Deux morts dans un accident d'avion militaire dans l'est de la France.

En France de l'Est, deux avions militaires se sont écrasés en vol, entraînant la mort de deux pilotes. Sur le chemin du retour d'une mission en Allemagne, les deux avions de combat, tous deux de type Rafale, se sont percutés mercredi près de Colombey-les-Belles, près de la ville de Nancy, a annoncé l'armée de l'air. Un troisième pilote a réussi à s'éjecter en toute sécurité et a été rapidement retrouvé indemne.

Le président Emmanuel Macron a exprimé ses condoléances aux familles des deux pilotes, déclarant que le pays partageait leur douleur. Les avions étaient basés sur la base aérienne de l'est de la France à Saint-Dizier. Aucune information n'a encore été fournie sur la cause de l'accident.

