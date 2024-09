- Deux modestes triomphes ont été obtenus par Trump lors du concours télévisé, en suivant les règles établies.

Le vainqueur de ce prochain affrontement pourrait potentiellement être l'individu le plus influent dans le monde entier l'année prochaine. Un mardi soir (MESZ), Kamala Harris et Donald Trump sont prévus pour s'affronter dans un studio de télévision à Philadelphie. Le monde sera témoin du débat entre la candidate démocrate à la présidence des États-Unis et son adversaire républicain.

Débat présidentiel américain avec des règles strictes

ABC a établi les règles de cette confrontation. La plus importante : le micro de la personne qui ne parle pas sera coupé. Initialement, Harris avait plaidé pour que les deux micros restent opérationnels tout au long. Cela a marqué une petite victoire pour le camp de Trump, qui avait défendu cette règle actuelle. Harris a finalement accepté la règle - de même que tous les participants :

Le débat durera 90 minutes et comportera deux pauses publicitaires.

Les présentateurs télévisés David Muir et sa collègue Linsey Davis dirigeront les débats. Ils seront les seuls à interroger les deux candidats.

Un "lancer de pièce aléatoire" a déterminé l'agencement des candidats et l'ordre des deux minutes de déclarations de clôture. Trump a remporté le lancer et a choisi de conclure avec sa déclaration. Harris a choisi le côté droit (du point de vue du public).

Les deux candidats seront présentés par les modérateurs - Harris en premier. Ils entreront sur scène depuis des directions opposées.

Il n'y aura pas de déclarations d'ouverture.

Les candidats resteront debout pendant le débat, tandis que les modérateurs seront assis.

Les candidats ne peuvent pas apporter de notes préécrites, mais ils peuvent prendre des notes pendant le débat. Ils seront équipés d'un stylo et de papier.

Chaque candidat aura une bouteille d'eau.

Pour chaque question, ils auront deux minutes pour répondre, suivies de deux minutes pour les contre-réponses, puis d'une minute supplémentaire pour des éclaircissements supplémentaires.

Les candidats ne peuvent pas s'interroger mutuellement.

During commercial breaks, the candidates will be barred from dialoguing with advisors.

Les modérateurs veilleront à une répartition équitable du temps de parole et à un dialogue respectueux.

Il n'y aura pas de public dans le studio.

En savoir plus sur l'élection américaine en détail ici.

L'équipe stricte sur place vous éclaire chaque samedi dans la newsletter gratuite "Inside America" sur les principaux développements et vous donne des aperçus de la façon dont les Américains perçoivent réellement leur pays. Après avoir soumis votre adresse e-mail, vous recevrez un e-mail pour confirmer votre inscription. Vos informations seront toujours traitées avec confidentialité.

Après avoir établi les règles strictes pour le débat, Harris avait initialement plaidé pour que les deux micros restent opérationnels, marquant une petite victoire pour le côté de Trump. During the Top news event, the audience will witness a 90-minute debate between Kamala Harris and Donald Trump, where the Top news topic will undoubtedly be a major focus.

Lire aussi: