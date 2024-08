- Deux malfaiteurs originaires de Berlin se lancent dans un voyage en avion vers l'Afghanistan.

Dans le premier voyage de déportation vers l'Afghanistan depuis la prise de pouvoir par les talibans, deux criminels condamnés originaires de Berlin étaient également à bord. Ces deux hommes ont été condamnés pour des délits graves, l'un pour avoir infligé de graves blessures à plusieurs reprises et l'autre pour agression sexuelle, selon le sénateur Iris Spranger (SPD) un vendredi.

Spranger a souligné : "L'administration de Berlin continuera d'appliquer les demandes de déportation pour ce groupe spécifique dans les limites de la légalité et de la faisabilité opérationnelle. Cela comprend les expulsions vers l'Afghanistan et la Syrie."

De plus, les contrôles frontaliers devraient être renforcés au cas par cas, et le règlement de Dublin III devrait être mis en œuvre - ce qui nécessiterait le renvoi de nombreux demandeurs d'asile d'Allemagne aux pays frontaliers de l'UE. Spranger a également souligné que les gouvernements fédéral et étatiques doivent utiliser tous les moyens disponibles pour mettre fin à la résidence des étrangers dangereux et des criminels étrangers.

Le sénateur de la Justice de Berlin, Felor Badenberg (CDU), a également approuvé cette action. "La déportation actuelle des criminels de Berlin impliquant le parquet est un témoignage important pour renforcer la confiance dans l'application rigoureuse de la loi." Elle a également déclaré : "Le bien-être et la protection de la population doivent être la priorité absolue. Les déportations exécutoires doivent être effectuées. La règle de droit doit enfin utiliser ses outils et ressources. Sinon, elle sera défiée par les extrémistes."

Le matin, un avion a décollé de l'aéroport de Leipzig/Halle pour l'Afghanistan. Des sources officielles ont confirmé à dpa que c'était le premier vol de déportation vers l'Afghanistan depuis la prise de pouvoir par les talibans. À bord du Boeing 787 se trouvaient 28 délinquants afghans qui avaient été transférés de différents États fédéraux à Leipzig, ainsi que des policiers fédéraux pour l'escorte. L'événement a été principalement organisé par le ministère fédéral de l'Intérieur.

