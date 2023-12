Deux joueurs de tennis en quarantaine après avoir été testés positifs au Covid-19 à Roland-Garros

Les joueurs, tous deux de la même équipe, ont été retirés du tirage au sort qui a commencé dimanche.

Les deux inconnus seront remplacés par la première équipe figurant sur la liste des remplaçants.

"Depuis le début du tournoi le 24 mai, 2 446 tests ont été effectués sur les joueurs et leurs équipes", peut-on lire dans un communiqué des organisateurs du tournoi.

"C'est la première fois que les organisateurs du tournoi doivent retirer des joueurs, conformément à leur protocole de santé.

Pour rappel, la santé de tous les joueurs du tournoi et de leurs équipes est surveillée en permanence grâce à des tests très réguliers, et ils vivent et s'entraînent dans des "bulles" socialement distantes.

Le tournoi de cette année devait commencer une semaine plus tôt, mais il a été repoussé pour permettre à un nombre limité de fans d'y assister. Il se déroule sept mois seulement après la dernière édition, qui avait été reportée à septembre 2020 en raison de la pandémie.

Naomi Osaka s'est retirée du tournoi après que les organisateurs lui ont infligé une amende de 15 000 dollars pour ne pas avoir parlé aux médias à l'issue de son match du premier tour dimanche.

Sur le terrain, les joueurs les plus en vue, Serena Williams, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas et Alexander Zverev, se sont tous qualifiés pour le tour suivant, mercredi.

Source: edition.cnn.com