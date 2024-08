- Deux jeunes hommes enthousiastes ont un goût pour les machines à écrire.

Tic-tac-tic, Ding, Grincement : Chaque frappe des doigts de Jakob Kramp résonne dans l'air alors qu'il compose des histoires sur sa antique machine à écrire Olivetti Ico. À 23 ans, le résident de Sarre se délecte de l'expérience tactile de créer du contenu sur cette machine de 90 ans : "Je l'inscris sur papier, et voici ! Cela semble également impressionnant", déclare l'étudiant en physique de Wiltingen. Entouré d'autres machines à écrire intemporelles - Adler, Mercedes, Erika, Remington, Olympia, Valentine, Underwood et Continental - il souligne qu'elles coexistent harmonieusement dans cette pièce remplie d'antiquités.

Il est difficile de nier la quantité impressionnante de ces joyaux historiques ; son cousin Paul Hallmann estime qu'ils en ont plus de 100. Les deux hommes reconnaissent leur fascination partagée pour ces machines antiques, ayant découvert leur amour pour elles alors qu'ils étaient adolescents. "C'est comme voyager à travers l'histoire avec ces machines à écrire", dit le jeune homme de 24 ans qui étudie également à l'Université de Giessen. En tant qu'experts en restauration passionnés, ils recouvrent ces types de laque noire pour piano en fer fondu, où chaque claquement, ding et bourdonnement sert de tribu à l'auditoire du passé.

Le duo se tourne occasionnellement vers ces merveilles mécaniques dans l'espoir de ralentir et de s'engager directement avec leurs pensées sans tampons numériques. Kramp, qui se spécialise en physique, griffonne même ses listes de courses à la main sur la machine vintage.

Débuts précoces

Kramp a été initié aux machines à écrire en tant qu'adolescent par sa grand-mère et sa grande-tante, des expériences qui ont allumé sa passion. À l'école, il et son cousin ont souvent tapé des rapports et des procès-verbaux de réunions sur leurs machines à écrire au conseil des élèves. La commodité était un autre avantage, car les machines à écrire, bien qu'analogiques, semblaient toujours facilement disponibles. Cette première expérience de réparation et de restauration a ouvert la voie à leurs futurs projets.

Aujourd'hui, ils gèrent leur Antiquen-Schreibmaschinenwerkstatt, nichée dans une ancienne grange. Kramp remarque qu'il y a peu d'endroits en Allemagne où les machines à écrire peuvent être réparées, ce qui fait de leur atelier et de leur service une rareté dans la communauté. Certains clients font appel à leur expertise pour l'entretien, comme le vigneron local qui écrit encore ses reçus avec sa machine à écrire antique.

Les chanceux qui peuvent profiter de la nouveauté d'une machine à écrire restaurée peuvent en acheter une en ligne. La boutique dessert des clients de toute l'Allemagne et de l'étranger, le duo vendant des machines remises à neuf à des collectionneurs et à des écrivains passionnés.

Le fait de fabriquer des machines remises à neuf leur a fourni une connaissance approfondie de ces merveilles mécaniques. Lorsqu'ils ont commencé leur voyage de bidouillage, leur ambition a souvent entraîné la casse de machines. Mais maintenant, leur compétence leur permet de réparer et de restaurer avec succès.Occasionnellement, les pièces sont difficiles à trouver, ce qui les amène à résoudre des problèmes de manière créative pour contourner ces obstacles.

Malgré la joie pure que les hommes trouvent à donner une nouvelle vie aux machines vintage, l'entreprise ne génère pas un revenu substantiel. Cependant, leur passion pour l'antiquité les motive à continuer leurs créations. Kramp souligne également que leur appréciation du passé ne les éloigne pas du monde numérique. "Nous sommes des passionnés de machines à écrire, pas des puristes", clarifie-t-il.

Associations positives

Le grand public semble associer les machines à écrire à la nostalgie et à l'appréciation. Chaque semaine, Didczuneit, responsable des collections au Museum für Kommunikation Berlin, reçoit de nouveaux modèles bien conservés. Il observe que les passionnés chérissent leurs précieuses histoires familiales qui les accompagnent lorsqu'ils font des dons. Cependant, le musée abrite déjà une collection étendue couvrant les 130 dernières années, comptant plus de 300 exemples uniques.

Aujourd'hui, utiliser une machine à écrire représente une expérience unique réservée aux occasions spéciales. Les machines à écrire qui ont fonctionné comme principale source de communication dans les bureaux sont maintenant considérées comme décoratives et encourageant la conversation. Didczuneit attribue cette nouvelle perspective au glissement vers la numérisation, lorsque les appareils électroniques ont pris la place des méthodes d'écriture traditionnelles.

Avec le départ imminent de Hallmann pour Bologne en Italie pour son semestre à l'étranger, il prévoit d'emporter ses compétences en écriture traditionnelle. "Je rapporterais probablement la machine à écrire Olivetti Ico avec moi pour écrire des lettres chez moi", partage-t-il. Il ne peut pas imaginer son temps en Italie sans son compagnon vintage à ses côtés.

Les machines à écrire remises à neuf de Kramp, y compris l'Olivetti Ico avec une section transversale circulaire, ont souvent une finition laque noire pour piano, ajoutant à leur charme vintage. Dans l'ancienne grange convertie, l'Antiquen-Schreibmaschinenwerkstatt dessert des clients à la recherche de machines remises à neuf avec d'autres joyaux intemporels de section transversale circulaire, comme le Continental ou la Valentine.

