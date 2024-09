Deux jeunes Britanniques ont été condamnés à la prison à vie.

Deux mineurs au Royaume-Uni ont été condamnés à la prison à vie pour le meurtre d'une personne à coups de machette. Au moment des faits, ils n'avaient que 12 ans. En conséquence, ils doivent passer au moins 15,5 ans derrière les barreaux, selon l'agence de presse britannique PA, suite à un procès à Nottingham. Actuellement âgés de 13 ans, ils sont les plus jeunes meurtriers condamnés du Royaume-Uni depuis la tragédie impliquant James Bulger, deux enfants de 10 ans, il y a presque trois décennies.

Le duo a agressé et tué un jeune de 19 ans dans un parc à Wolverhampton, près de Birmingham, en novembre dernier. "Ce que vous avez fait est épouvantable et révoltant", a commenté le juge. Il n'y avait pas de relation antérieure entre les garçons et leur victime. La dispute a éclaté à cause d'une simple querelle pour savoir qui avait le droit de s'asseoir sur un banc. En Angleterre, le système de justice pour mineurs reconnaît les individus comme responsables pénalement à l'âge de 10 ans.

Le gouvernement britannique a promis des mesures plus strictes contre la violence liée aux couteaux, la qualifiant de problème national majeur. "Les conséquences de la violence liée aux couteaux sont catastrophiques", a déclaré un porte-parole de la police. De plus, un représentant du Service de la Couronne a mis en garde contre les risques : "Ils auraient dû profiter de leur jeunesse, pas s'armer d'une machette et prendre la vie d'une personne innocente."

Les enfants, condamnés pour meurtre, passent désormais leurs années de formation en prison, suite à cet événement horrible. En tant que plus jeunes meurtriers condamnés du Royaume-Uni depuis presque trois décennies, ils font face à une longue peine de prison.

