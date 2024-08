- Deux individus trouvés dans l'embarcation submergée.

Environ deux jours et demi après le naufrage du yacht haut de gamme "Bayésien" au large des côtes siciliennes, des plongeurs explorant le navire immergé ont découvert deux corps supplémentaires. L'agence de presse ANSA, citant les autorités, a rapporté cette découverte.

Selon les informations actuelles, six personnes étaient estimées être à bord. Seul le corps du chef du navire a été récupéré jusqu'à présent. La cause exacte de l'incident reste mystérieuse. Le capitaine a été interrogé longuement par les forces de l'ordre.

Le "Bayésien", d'une longueur d'environ 50 mètres, servait de navire de voyage au magnat britannique Mike Lynch et à sa famille et ses invités. Il repose actuellement à une profondeur d'environ 50 mètres. Selon les pompiers, le bateau est couché sur le côté, ce qui complique les opérations sous-marines. Mardi, des plongeurs professionnels des pompiers ont réussi à inspecter certaines sections sous le pont avant d'atteindre les cabines.

Le "Bayésien" a été englouti par les vagues tôt lundi matin pendant une violente tempête avec des vents forts, juste au large du port de Porticello. Il y avait au total 22 personnes à bord. Quinze ont été sauvés et transportés en sécurité.

Cependant, les chances de trouver des survivants sont maintenant quasi nulles. La liste des personnes portées disparues comprend quatre Britanniques et deux citoyens américains, dont Lynch lui-même et sa fille de 18 ans. Son épouse a été heureusement secourue.

Les autorités continuent de rechercher les personnes portées disparues mentionnées dans la liste, qui comprend quatre Britanniques et deux citoyens américains.

