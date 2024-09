- Deux individus sont actuellement jugés, accusés de vol de voiture dans un contexte lié à un gang.

En raison d'une augmentation significative des vols de véhicules et du trafic de biens volés, deux hommes sont actuellement jugés devant le tribunal régional de Schwerin. Aux côtés d'acolytes non identifiés, ils sont suspectés d'avoir volé des voitures ou des pièces de voiture principalement en Allemagne du Nord de mai à décembre 2022, en en tirant profit.

Le principal suspect, âgé de 30 ans, ayant un casier judiciaire, est accusé d'avoir été impliqué dans 22 cas. Le montant total des biens volés est estimé à 171 520 euros par l'accusation.

Le deuxième accusé, âgé de 27 ans, ayant déjà purgé une longue peine de prison, est suspecté d'avoir été impliqué dans cinq cas et d'avoir tiré un profit de 17 000 euros. Les autorités suspectent que les deux hommes polonais, agissant en tant que membres du gang, ont transporté les véhicules en Pologne.

Proposition de plaider-coupable

Au début du procès, initialement prévu pour six séances, le juge a proposé un plaider-coupable si les aveux des accusés étaient avérés. Le principal suspect a été invité à accepter une peine de prison allant de cinq ans et demi à six ans, ce qu'il a montré être disposé à faire.

Le juge a pressé le deuxième accusé, qui a jusqu'à présent refusé l'accord, de reconsidérer sa position. Il lui a été proposé une peine allant de trois ans et dix mois à quatre ans et trois mois.

Cependant, des aveux complets et le retrait de l'appel contre le verdict précédent sont des conditions préalables. L'homme a été initialement condamné à trois ans et quatre mois par le tribunal de district, contre quoi il a fait appel. Selon le tribunal, il a déjà purgé 14 mois de cette peine. La peine de prison totale proposée est légèrement supérieure au jugement initial. "Je vous offre une proposition que vous ne pouvez pas refuser", a déclaré le juge, faisant référence à une citation de film célèbre.

Vols dans le Nord

Le gang ciblait principalement des véhicules Volkswagen, Seat, Peugeot et Fiat. Les crimes ont eu lieu en Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Niedersachsen et Brandenburg. L'enquête a été facilitée par des photos de contrôles de vitesse, ce qui a finalement conduit aux suspects.

