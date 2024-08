- Deux individus se sont échappés de la barque submergée.

Environ deux jours et demi après le naufrage du luxueux yacht "Bayesian" au large de la côte sicilienne, deux corps sans vie ont été récupérés du navire immergé. Des plongeurs spécialisés ont découvert ces individus décédés à l'intérieur du yacht à une profondeur d'environ 50 mètres et les ont ramenés à la surface, selon l'agence de presse italienne Ansa citant les autorités. Initialement, seul le corps du chef du navire a pu être secouru. On craint que jusqu'à sept personnes n'aient péri.

Les circonstances de cet incident, qui s'est produit lundi à moins d'une mille marine - environ 900 mètres - du rivage, restent inconnues. Le capitaine blessé du "Bayesian" a été soumis à de longues heures d'interrogatoire par la police. Il a été cité par "La Repubblica", déclarant : "Nous ne nous y attendions pas." Au total, 22 personnes étaient à bord, invitées par le magnat britannique Mike Lynch. Le quinquagénaire, ainsi que sa fille de 18 ans, sont présumés avoir péri. Son épouse en est sortie indemne.

Les spécialistes sont à la recherche de survivants

Le navire immergé est signalé par les pompiers comme étant penché sur le côté du fond marin, rendant l'opération de sauvetage plus difficile. Mardi, des plongeurs spécialisés des pompiers ont pu inspecter certaines zones sous le pont avant d'atteindre les cabines des passagers sur le pont inférieur. Les chances de trouver quelqu'un vivant sont maintenant quasi nulles.

Le "Bayesian", long de 56 mètres, a coulé tôt lundi matin pendant une violente tempête près du port de Porticello, non loin de la capitale de l'île, Palerme - apparemment en moins de 60 secondes. Les spécialistes sont toujours perplexes quant à la façon dont cela a pu se produire. Les conjectures vont d'une écoutille ouverte pendant une vague colossale à un gouvernail mal réglé qui régit l'assiette du navire.

Le navire a subi une rénovation complète en 2020

Le navire de 15 ans a subi une rénovation complète en 2020. Le navire était équipé d'un système capable de réduire son tirant d'eau de moitié : dans des conditions de navigation normales, il avait une profondeur de quille de presque dix mètres lorsque le gouvernail mobile était entièrement déployé, permettant de contrer les forces du mât de 75 mètres de haut. Cependant, le tirant d'eau pouvait être réduit à environ quatre mètres - par exemple, pour entrer dans un port.

Lynch est souvent qualifié de "Bill Gates britannique" par les médias à scandale de son pays. Le magnat de la tech a vendu sa société de logiciels Autonomy en 2011 au conglomérat américain Hewlett-Packard pour 11 milliards de dollars (actuellement 9,94 milliards de dollars). Il s'agissait de l'une des pires acquisitions de l'histoire de la Silicon Valley.

Lynch et son ancien directeur financier, Steve Chamberlain, décédé récemment dans un accident de la route en faisant du jogging, ont été accusés d'avoir trompé Hewlett-Packard sur la santé financière d'Autonomy. Toutefois, un jury de San Francisco les a acquittés tous les deux.

Le capitaine blessé a été interrogé longuement par la police au sujet de l'incident. En raison des conditions difficiles, les spécialistes continuent de chercher d'éventuels survivants parmi les débris.

