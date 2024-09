- Deux individus arrêtés pour avoir commis une arnaque romantique.

Un individu de 23 ans originaire du Nigeria a été arrêté mercredi à Berlin dans le cadre d'un schéma organisé de tromperie sentimentale et de fraude financière. Les autorités de Dresde suspectent cet individu, ainsi qu'une femme ukrainienne de 24 ans, de blanchiment d'argent d'une somme de 200 000 euros. L'origine de ces fonds est attribuée à des auteurs non identifiés impliqués dans les mêmes activités de tromperie amoureuse, couramment appelées "escroqueries sentimentales" en anglais.

L'individu de 23 ans, sans antécédents judiciaires, est accusé d'avoir participé à des activités de blanchiment d'argent dans 25 cas distincts. Les faits présumés se seraient déroulés entre juillet 2022 et décembre 2023. L'individu a été présenté devant un juge le même jour. La femme ukrainienne est recherchée séparément.

Pertes financières dues à la tromperie sentimentale

Au moment de l'arrestation, le domicile de l'individu a également été perquisitionné. Diverses preuves ont été saisies, telles que des documents, six téléphones portables, une tablette et plusieurs cartes de crédit. L'enquête menée par la police et le parquet de Dresde se poursuit pour recueillir plus de détails.

Dans les escroqueries sentimentales, les fraudeurs utilisent Internet pour créer une illusion d'intérêt amoureux sur les sites de rencontres, exploitant la vulnérabilité de leurs victimes pour obtenir de l'argent. Ce type d'escroquerie est souvent lié à la mafia nigériane. Récemment, en avril, une opération nationale aabouti à onze arrestations.

L'individu de 23 ans est accusé d'avoir trompé ses prétendues conquêtes en ligne pour gagner leur confiance, entraînant des pertes financières. Malgré ses dénégations, les autorités ont trouvé des preuves de sa participation à l'escroquerie sentimentale.

Lire aussi: