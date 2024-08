- Deux individus arrêtés après une infiltration illicite dans une boulangerie.

Suite à un cambriolage nocturne dans une boulangerie de Wallersdorf (district de Dingolfing-Landau), la police a arrêté deux suspects. La brigade a été alertée par la boulangerie et a déployé plusieurs patrouilles. À leur arrivée, les officiers ont arrêté un homme de 43 ans sur les lieux, et un autre de 39 ans a été arrêté à proximité. Le duo est suspecté d'avoir forcé l'entrée de la boulangerie et de s'être approprié les recettes de la journée.

Un mandat d'arrêt a été émis le même jour. Outre le vol aggravé, ils sont également soupçonnés d'être impliqués dans une série de cambriolages de boulangeries dans la région et en Haut-Palatinat depuis mi-juin. Une tentative de cambriolage infructueuse a eu lieu le même jour dans une boulangerie de Landshut.

Les suspects, tous deux arrêtés en Basse-Bavière, sont investigués pour une série de cambriolages de boulangeries dans la région environnante du Haut-Palatinat, y compris une tentative infructueuse à Landshut. Le duo est suspecté d'avoir commis le cambriolage dans la boulangerie de Wallersdorf, située dans le district de Dingolfing-Landau.

Lire aussi: