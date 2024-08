Deux individus accusés de vandalisme dans des formations rocheuses historiques du lac Mead.

Payden David Guy Cosper et Wyatt Clifford Fain ont comparaître devant le tribunal vendredi, chacun plaidant non coupable pour une seule accusation de dommages et dégradation de propriété fédérale.

Selon les accusations énoncées dans l'acte d'accusation et une déclaration du bureau du procureur des États-Unis, le 7 avril 2024, les deux hommes ont poussé des blocs de formations géologiques anciennes du bord d'une falaise située près du sentier des dunes rouges dans la zone de récréation nationale de Lake Mead. Les dommages ont dépassé 1 000 dollars.

Ross Goodman, l'avocat de Cosper, a affirmé : "Il n'y avait pas d'avertissements à l'entrée indiquant qu'il était interdit de déplacer les rochers ou que c'était un site protégé par la fédérale."

Goodman a poursuivi en expliquant : "Cosper n'avait pas connaissance qu'il était illégal de pousser des rochers jusqu'à ce que les marshals des États-Unis se présentent à sa résidence quatre mois plus tard."

CNN a tenté de contacter l'avocat de Fain pour obtenir des commentaires.

Le procès par jury est prévu pour le 8 octobre 2024. S'ils sont reconnus coupables, ils pourraient chacun écoper d'une peine maximale de dix ans de prison, selon un communiqué du bureau du procureur des États-Unis, district du Nevada.

Le service des parcs nationaux a mené l'enquête, selon le bureau du procureur des États-Unis. Les hommes ont été arrêtés par le service des marshals des États-Unis.

Les gardiens du parc ont lancé un appel à l'aide du public pour identifier les responsables en avril, car l'incident avait été enregistré sur vidéo.

La destruction de ces formations protégées par la fédérale, qui ont évolué à partir de dunes de sable de 140 millions d'années, est considérée comme irréversible. John Haynes, porte-parole de la zone de récréation, a qualifié l'incident de "honteux".

"Je ne comprends pas pourquoi quiconque causerait un tel dommage à cette zone magnifique. C'est l'un de mes endroits préférés dans le parc, et ils sont là-haut en train de tout saccager. Je ne comprends pas ça," a déclaré Haynes à CNN affilié KVVU en avril.

La zone de récréation étendue s'étend sur 1,5 million d'acres de paysages montagneux époustouflants, de sentiers de canyon et de deux réservoirs d'eau importants qui s'étendent sur la frontière du Nevada et de l'Arizona. Les sports nautiques au réservoir de Lake Mead sont une grande attraction pour les 6 millions de visiteurs annuels du parc, mais en raison de la sécheresse extrême dans les régions de l'ouest, les niveaux d'eau du lac ont dramatiquement diminué ces dernières années, mettant au jour des navires sombrés et plusieurs ensembles de restes humains.

Stephen Watts a contribué à ce rapport.

