Deux individus accusés de diffusion de stupéfiants qui auraient conduit à la mort de la défenseure transgenre Cecilia Gentili, comme l'ont déclaré les autorités judiciaires.

Cecilia Gentili, une figure éminente de la communauté transgenre de New York et activiste influente, a trouvé une fin tragique dans sa résidence de Brooklyn, apparemment en raison d'une surdose de fentanyl mélangé à de l'héroïne. Les individus soupçonnés d'avoir vendu la dose mortelle de drogue ont été arrêtés, selon un communiqué de presse du procureur des États-Unis pour le district oriental de New York, Breon Peace.

Les deux suspects, Michael Kuilan et Antonio Venti, font face à plusieurs chefs d'accusation, notamment la distribution et la possession de fentanyl et d'héroïne, comme indiqué dans l'acte d'accusation. Kuilan est également poursuivi pour avoir été en possession d'une arme à feu en tant que délinquant condamné.

À l'âge de 52 ans, Gentili, qui est décédée le 6 février, était une figure importante de la communauté transgenre de New York et militait activement pour les travailleurs du sexe et les personnes vivant avec le VIH/SIDA. Ses funérailles, célébrées dans la prestigieuse cathédrale Saint-Patrick, ont été suivies par plus de 1 000 personnes vêtues de paillettes étincelantes, de robes ornées de plumes et de voiles. Par la suite, l'archidiocèse catholique romain de New York a critiqué la cérémonie.

Avant sa mort, Gentili est revenue chez elle après avoir été absente pendant quelques heures et a dit à son partenaire de longue date qu'elle ne se sentait pas bien, avant de se retirer dans sa chambre. Le lendemain matin, son partenaire l'a découverte inconsciente et elle a été déclarée morte, selon les documents du bureau du procureur en soutien à la détention des suspects.

Les médecins légistes ont déterminé que Gentili était décédée des suites d'une "intoxication aiguë" due à l'effet combiné du fentanyl, de l'héroïne, du xylazine et de la cocaïne. Ses échantillons de sang ont révélé des niveaux létaux de fentanyl et d'héroïne.

Les procureurs accusent Venti d'avoir vendu l'héroïne mélangée à Gentili le 5 février, prétendument obtenue de Kuilan, en se basant sur des messages texte, des données d'appels et d'autres preuves. Lors d'une perquisition au domicile de Kuilan à Brooklyn, les enquêteurs ont découvert de nombreux sacs de fentanyl, une arme à feu et des munitions, selon le communiqué de presse.

L'avocat de Venti, Joseph Turco, a qualifié la mort de Gentili d'"accident" et a présenté ses condoléances à la famille de l'activation. "Nos pensées et nos sympathies sont avec la famille de Cecilia. Ce problème est un problème majeur aux États-Unis, sans aucun doute", a déclaré Turco.

L'avocat de Kuilan, Howard Greenberg, a affirmé que Kuilan n'avait aucun lien personnel avec Gentili. "Michael Kuilan ne connaît pas cette personne décédée", a-t-il déclaré à CNN lundi. "L'implication de Michael Kuilan, s'il y en a, dans cette situation est nulle", a-t-il répété.

Venti et Kuilan doivent comparaître devant le tribunal le 22 avril, selon un porte-parole du bureau du procureur des États-Unis pour le district oriental de New York.

