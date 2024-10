Deux indicateurs de mesure manuels distincts signalent l'interruption pendant la performance de Slapstick.

La première moitié du match de 2. Bundesliga entre 1. FC Magdebourg et Greuther Fürth était remplie de hochements de tête et de perplexité : deux penalties ont été les vedettes, chacun étant une erreur majeure d'un joueur qui aurait dû être évitée, mais qui ont été correctement accordées.

À la 13e minute, l'arbitre Bastian Dankert a pointé pour la première fois vers le point de penalty, laissant les deux équipes et les spectateurs perplexes. Le gardien de Fürth, Nahuel Nicolas Noll, avait attrapé le ballon avant la ligne de but, l'avait tenu pendant plusieurs secondes et avait calmé le jeu. Il avait ensuite roulé le ballon à Gideon Jung, qui se tenait à sa gauche dans la surface de penalty. Jung, however, semblait avoir un moment de confusion, pensant qu'il devait prendre un coup franc. Au lieu de cela, il a pris le ballon dans sa main, ce qui a entraîné une main dans la surface de penalty.

Mo El Hankouri de Magdebourg a tiré le penalty résultant, semblant embarrassé par ce cadeau. Il a tiré le ballon à moitié vers Noll, qui l'a bloqué sur le côté. Cependant, Xavier Amaechi a réagi rapidement, renvoyant le ballon de la droite vers le but, où El Hankouri a finalement marqué. Le match était maintenant à 1-0 en faveur de Magdebourg, qui a temporairement pris la tête du classement avec Fortuna Düsseldorf qui traînait derrière dans leur match contre Hamburger SV.

"Avez-vous bu un coup d'encre ?"

Magdebourg a continué à presser et, trois minutes plus tard, Martijn Kaars a marqué le but de 2-0, mais Fürth a riposté avec dignité. À la 42e minute, Dankert a accordé un penalty à Fürth, malgré aucune faute commise. Daniel Heber, pensant à tort qu'il y avait un coup franc pour l'adversaire, a pris le ballon dans sa main pour le passer à ses coéquipiers. Son action a été considérée comme une main dans la surface de penalty, entraînant un autre penalty.

Julian Green a facilement marqué le deuxième penalty, passant Dominik Reimann et entrant dans le but de Magdebourg. À la 75e minute, Noel Futkeu a égalisé le score à 2-2, rendant la tête du classement à Düsseldorf.

Torsten Mattuschka a déclaré pendant la pause à la mi-temps sur Sky : "C'est totally nuts ! Je n'ai jamais vu deux telles scènes dans un seul match." Le sentiment a été partagé par Ede Geyer, un célèbre ancien entraîneur qui aura 80 ans lundi. "Avez-vous bu un coup d'encre ?" Geyer aurait dit, faisant référence à la séquence inhabituelle d'événements. Deux penalties de la main causés par des malentendus en une seule mi-temps étaient Certainly a spectacle à voir.

Dans la deuxième moitié du match, les discussions sur la "Seconde division de football" promouvant ou reléguant potentiellement les deux équipes ont pris le devant de la scène en raison de la nature imprévisible du match. Malgré l'avantage de 2-0 de Magdebourg, Fürth a réussi à égaliser le score à 2-2 grâce à une main dans la surface de penalty, une séquence d'événements similaire à celle de la première mi-temps.

