- Deux incidents mortels de coups de couteau se produisent en une semaine à Berlin.

Deux incidents tragiques à Berlin : Dans un laps de temps court, deux femmes ont perdu la vie à la suite de coups de couteau. Il est très probable que des hommes aient été impliqués dans les deux incidents. Le premier s'est produit un vendredi soir dans le quartier de Friedrichsfelde, où une femme de 28 ans a été mortellement poignardée. Cet incident a suivi le meurtre présumé d'une femme de 36 ans par son ex-mari à Berlin-Zehlendorf, qui s'est produit seulement quelques jours plus tôt. Un autre attaque à coups de couteau a eu lieu sur une femme dans le quartier de Reinickendorf le même vendredi, mais la situation a heureusement été maîtrisée.

Une femme de 28 ans blessée grièvement :

En fin de soirée du vendredi, une femme de 28 ans a été découverte avec des blessures graves dans le couloir d'un immeuble d'appartements, selon le parquet et la police. Malgré les tentatives de réanimation, elle est décédée peu après à l'hôpital. Ces détails ont été rapportés plus tôt par "Bild".

Un suspect de 45 ans a ensuite été arrêté par les forces déployées, qui sont soupçonnées d'avoir agressé la femme de 28 ans avec un couteau. Il est actuellement en détention. Le mobile du crime reste inconnu. Initialement, le lien entre les deux incidents était inconnu.

Un responsable du parquet n'a pas pu fournir d'informations sur la nationalité de la femme. Une enquête est en cours par une commission d'homicide et le parquet de Berlin. Selon "Bild", la femme avait deux enfants.

Un autre cas dans un délai de quelques jours :

Un mercredi soir dans le quartier de Berlin-Zehlendorf, une femme a été tuée par un coup de couteau, apparemment par son ex-mari. La femme de 36 ans était mère de quatre enfants. L'homme de 50 ans est en détention en attendant son procès. Un mandat d'arrêt a été émis pour meurtre en raison de motifs bas, selon le parquet général.

La police soupçonne initialement qu'il s'agit d'un cas de "féminicide". Le féminicide désigne le meurtre de femmes en raison de leur genre, simplement parce qu'elles sont des femmes. La forme la plus courante est le meurtre de femmes par leur partenaire ou leur ex-partenaire.

Au cours de leur mariage, l'homme avait un historique de violence domestique contre elle. Finalement, la femme a divorcé et a obtenu une ordonnance de protection et une ordonnance d'éloignement du tribunal, interdisant à son ex-mari de l'approcher, de lui parler ou de maintenir une certaine distance.

Tentative de meurtre :

Le même vendredi, une autre attaque à coups de couteau a eu lieu à Berlin. Un homme a agressé une femme dans son appartement avec un couteau de cuisine et a tenté de l'étrangler. La police et le parquet font référence à cela comme une tentative de meurtre, qui s'est produite le vendredi soir à Reinickendorf.

La femme de 38 ans a été prise en charge par les deux enfants de la femme, âgés de huit et neuf ans, qui ont couru dans la rue pour demander de l'aide et ont rencontré des officiers de police. Les officiers ont arrêté l'homme de 32 ans qui était sur le point de continuer l'attaque sur la femme.

La femme et l'agresseur ont tous deux été transportés à l'hôpital et en détention, respectivement. Ils sont tous deux originaires du Ghana.

La femme avait accueilli le suspect chez elle seulement une semaine plus tôt, selon le porte-parole du parquet de Berlin, Sebastian Büchner, parlant à l'agence de presse allemande. La relation au-delà de l'acquaintance reste à clarifier. Il est examiné si l'homme devrait être placé dans un hôpital psychiatrique plutôt que dans une détention en attendant son procès.

Réactions à ces incidents :

La ministre fédérale de la Famille, Lisa Paus, a exprimé son choc face à ces incidents, déclarant : "Notre pays est confronté à un grave problème de violence contre les femmes. Cela doit cesser." Elle a souligné la nécessité de mesures de sécurité non seulement contre les attaquants terroristes armés de couteaux, mais aussi pour prévenir et protéger les femmes de la violence. Elle prépare une "Loi d'assistance à la violence" pour aider toutes les personnes concernées.

La sénatrice de la Justice de Berlin, Felor Badenberg, a appelé à des mesures contre ces meurtres brutaux d'hommes contre les femmes, les qualifiant de "pure misogynie". Elle a exhorté le ministre de la Justice Buschmann à inclure un bracelet électronique dans la loi sur la protection contre la violence et a suggéré d'examiner des modifications et des mesures préventives au niveau de l'État.

Récents verdicts à Berlin pour les meurtres de femmes par des membres de leur famille :

L'année dernière, le meurtre d'une femme d'Afghanistan par sa famille à Berlin a suscité un tollé. Deux frères afghans ont été condamnés à la réclusion à vie pour avoir tué leur sœur en juillet 2021, qui menait une vie qui ne correspondait pas aux normes morales de leur famille, a transporté son corps dans une valise par train vers l'Allemagne du Sud et l'a enterrée dans une forêt.

En 2023, le mari d'une mère de six enfants d'Afghanistan a été condamné à la réclusion à vie pour l'avoir tuée en guise de vengeance. Il l'a attaquée avec un couteau de chasse dans la rue seulement quelques semaines après leur séparation. Le juge a noté dans le verdict qu'il considérait la femme comme sa propriété et qu'il était "incroyablement égoïste, rusé, manipulateur et malveillant".

Malgré le nombre alarmant d'incidents impliquant des femmes à Berlin, une femme de 28 ans d'une nationalité inconnue est devenue la dernière victime d'une attaque à coups de couteau, ce qui a entraîné sa triste mort. En réponse à la violence croissante contre les femmes, la sénatrice de la Justice de Berlin, Felor Badenberg, a mis en évidence la nécessité de mesures plus strictes, notamment l'inclusion éventuelle d'un bracelet électronique dans la loi sur la protection contre la violence, pour lutter contre ce qu'elle a décrit comme de la "pure misogynie".

