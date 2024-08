- Deux hommes surpris avec des dizaines de milliers d'euros de faux

Un homme et une femme ont été arrêtés à Stuttgart avec des dizaines de milliers d'euros en faux billets. Les officiers ont trouvé l'homme de 47 ans et la femme de 35 ans dans un bureau avec de faux billets, une machine à compter l'argent et plusieurs milliers d'euros en argent réel, selon le rapport de la police. Un témoin a alerté les autorités après avoir vu le couple avec de grosses sommes d'argent dans l'immeuble de bureaux. Un juge a délivré un mandat d'arrêt contre les suspects présumés. La police recherche toujours des témoins et des victimes potentielles.

La femme était l'une des personnes arrêtées à Stuttgart pour possession de faux billets. Malgré la présence d'argent réel avec les faux, l'homme et la femme ont tous deux été inculpés de contrefaçon de monnaie.

