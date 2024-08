Deux hommes ont brutalisé des sans-abri.

Un résident entend des cris à l'aide et alerte la police. Les officiers trouvent deux jeunes hommes. Un homme sans-abri gravement blessé gît au sol. Ils sont suspectés d'avoir agressé ce dernier avec des coups de poing et de pied pendant au moins 30 minutes tout en filmant la scène avec leurs smartphones.

Dans la ville bavaroise d'Aschaffenburg, deux jeunes hommes sont suspectés d'avoir battu un homme sans-abri de 48 ans pendant au moins une demi-heure. Ils sont également suspectés d'avoir donné des coups de pied et filmé l'agression avec leurs téléphones, selon le parquet d'Aschaffenburg et la police de Würzburg. Les deux présumés agresseurs sont actuellement en détention.

Il s'agit d'un Allemand de 20 ans et d'un autre de 21 ans. Selon les rapports, un résident a appelé la police tôt le dimanche matin après avoir entendu des cris à l'aide. Les officiers de police ont alors surpris les deux jeunes hommes en train d'agresser l'homme de 48 ans qui gisait au sol au centre-ville. Les officiers sont intervenus, ont maîtrisé et menotté les suspects.

L'homme de 48 ans était grièvement blessé et à peine conscient, selon les rapports. Un secouriste a été appelé, qui s'est occupé de lui et l'a conduit à l'hôpital. Les premières enquêtes suggèrent que les deux suspects avaient consommé de l'alcool et avaient agressé leur victime avec des coups de poing et des coups de pied pendant au moins une demi-heure. Il a été blessé, entre autres, à la tête.

Les deux jeunes hommes, âgés de 20 et 21 ans, ont été arrêtés provisoirement sur les lieux, ont rapporté les enquêteurs. Des échantillons de sang ont été prélevés sur eux et leurs téléphones ont été saisis. Ils ont passé la nuit en cellule de police.

Les deux ont ensuite été présentés devant le tribunal à la demande du parquet, et un juge d'instruction a ordonné leur détention. Il y a de forts soupçons de coups et blessures dangereux, a-t-on rapporté. La police criminelle enquête maintenant sur les antécédents du crime et sur la façon dont il s'est déroulé.

Au cours de leur interrogatoire, les suspects ont admis avoir consommé d'autres boissons alcoolisées avant l'agression. Après leur arrestation, les enquêteurs ont découvert des images de l'agression sur leurs téléphones saisis.

