- Deux hommes devant le tribunal après un vol de bijoux.

Suite à une attaque à main armée dans le centre-ville de Hanovre, un procès se tient à nouveau. Mercredi (8h45), deux hommes âgés de 19 et 23 ans comparaîtront pour tentative de meurtre, comme l'a annoncé le tribunal régional de Hanovre. Il est soupçonné que le jeune homme de 19 ans, avec la complicité d'un précédent condamné, a attaqué le magasin et a tiré sur le bijoutier, le touchant une fois. Le jeune homme de 23 ans est accusé d'avoir recruté les deux jeunes pour l'attaque. Le complice de 20 ans a été condamné à sept ans de détention juvenile en février.

Le 11 juillet 2023, les deux hommes ont prétendument brisé les vitrines du magasin de bijoux à coups de marteau, pillé le magasin et tiré sur un employé de 39 ans, lui causant des blessures potentiellement mortelles. Les auteurs ont pris la fuite avec leur butin, divers chaînes en or, à bicyclette. De nombreux passants ont assisté à la fuite. Le présumé tireur, qui s'était enfui à l'étranger entre-temps, s'est rendu environ sept mois plus tard. La police a arrêté le complice environ deux mois après l'attaque. Un total de dix jours d'audience sont prévus.

Le procès contre les deux hommes pour l'incident du magasin de bijoux aura lieu au tribunal d'instance de Hanovre. Après avoir été accusé de recruter les jeunes pour l'attaque, le jeune homme de 23 ans sera particulièrement examiné lors de ce procès.

