- Deux hommes dans un taxi pris avec une livre de marijuana.

Wertheim/Gaukönigshofen (dpa) - Deux hommes de Bavière dans un taxi ont été arrêtés dans le Bade-Wurtemberg avec 2,5 kilos de marijuana. Les suspects, le chauffeur et son passager, âgés de 24 et 26 ans, sont en détention, comme l'a annoncé le parquet.

La police a repéré le taxi vendredi lorsqu'il est entré sur le parking d'une aire de repos à Wertheim dans le district de Main-Tauber. Là, les officiers ont vérifié le véhicule et ont d'abord détecté une odeur de cannabis. Les hommes semblaient être sous l'influence de substances stupéfiantes.

En plus de la grande quantité de marijuana, les officiers ont également trouvé une petite quantité de cocaïne, une somme à quatre chiffres en espèces, et une matraque.

Deux officiers de police ont été blessés lors d'une perquisition

L'un des hommes est censé être un chauffeur de taxi professionnel. Cependant, le taximètre était éteint, suggérant qu'il s'agissait d'un voyage privé, selon un porte-parole du parquet.

Au cours de perquisitions ultérieures à Gaukönigshofen en Bavière dans le district de Würzburg, de petites quantités de substances stupéfiantes ont également été saisies. During the searches on Friday, two police officers were slightly injured when they tried to force open a glass door.

La grande quantité de marijuana et la petite quantité de cocaïne trouvées dans le taxi indiquent une implication présumée dans des crimes liés aux stupéfiants. Les perquisitions à Gauköningshofen ont abouti à la saisie de quantités supplémentaires de substances stupéfiantes.

