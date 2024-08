- Deux hommes auraient commis de nombreux cambriolages.

La police a arrêté deux suspects de cambriolage présumés, qui sont soupçonnés d'avoir commis de nombreux méfaits en Bade-Wurtemberg, Saxe et en Suisse. Les deux hommes, âgés de 32 et 22 ans, sont accusés d'avoir frappé au moins dix fois à Bopfingen, Ellwangen et Aalen dans le district de l'Ostalb en juin dernier, selon un porte-parole de la police. Par ailleurs, le jeune homme de 22 ans est suspecté d'avoir commis 17 cambriolages dans la région de Dresde l'an dernier. En 2021, il est soupçonné d'avoir été impliqué dans environ 60 cambriolages en Suisse.

Le jeune homme de 22 ans a été arrêté à la fin du mois de juin par la police suisse et est actuellement en détention. Le jeune homme de 32 ans a été arrêté par la police d'Aalen au début du mois de juillet et est également en détention. Le montant du butin que les suspects ont fait est encore inconnu. Les investigations se poursuivent.

