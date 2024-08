- Deux hommes arrêtés pour l'attaque d'une pizzeria.

Suite à une attaque nocturne contre une pizzeria à Eislingen (district de Göppingen), deux hommes ont été arrêtés et placés en détention. Les deux suspects sont considérés comme responsables de l'explosion dans la salle de restaurant, selon un porte-parole du quartier général de la police d'Ulm. Le mobile de l'attaque reste inconnu pour l'instant.

Au moment de l'explosion, deux hommes, âgés de 53 et 56 ans, se trouvaient dans la pizzeria. Ils ont subi des blessures légères, comme l'ont rapporté précédemment la police et le parquet.

Les suspects auraient jeté une pierre à travers une fenêtre avant qu'au moins l'un d'eux ne lance un engin explosif ou incendiaire à travers l'ouverture dans le restaurant.

L'explosion a créé une onde de choc puissante : toutes les fenêtres du rez-de-chaussée et du premier étage, ainsi que l'intérieur de la pizzeria, ont été endommagées. La police a initialement estimé les dommages à au moins 50 000 euros.

Des détails sur les suspects n'ont pas été immédiatement disponibles. Plusieurs unités de police et un hélicoptère ont été déployés dans la recherche des suspects après l'attaque. Les deux hommes, l'un d'eux ayant des brûlures, ont été arrêtés près du lieu du crime. Un témoin a fourni une description de deux suspects qui correspondait à l'apparence de ceux qui ont été arrêtés, selon les enquêteurs. Les témoins sont priés de contacter la police.

Le département d'enquête criminelle de Göppingen dirige l'enquête, avec des spécialistes du Bureau de police criminelle de l'État de Stuttgart pour les explosifs et les engins incendiaires également impliqués.

