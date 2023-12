Deux grands procès relatifs à la sécurité nationale remettent les droits civils à l'honneur à Hong Kong. Voici ce qu'il faut savoir

Lundi, les audiences ont commencé dans le procès très suivi du magnat des médias Jimmy Lai, figure majeure du paysage de la presse à Hong Kong, accusé de "collusion avec des forces étrangères".

Le mois dernier, les avocats ont présenté leurs conclusions dans une autre affaire de sécurité nationale concernant des dizaines d'activistes et de politiciens connus sous le nom de "Hong Kong 47". Les accusés, dont l'ancien militant étudiant Joshua Wong, ont été arrêtés en masse il y a près de trois ans pour avoir organisé une élection primaire non officielle afin de décider qui devait se présenter aux élections des législateurs de la ville.

Ces deux procès sont parmi les plus médiatisés à ce jour dans le cadre de la loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin en 2020 à la suite des manifestations prodémocratiques massives et parfois violentes qui ont eu lieu en 2019.

Les autorités de Pékin et de Hong Kong affirment que la loi a "rétabli la stabilité" et comblé les lacunes qui permettaient l'ingérence de "forces étrangères". Elles ont nié que la loi ait supprimé les libertés.

Mais les organisations de défense des droits, les groupes de médias et les critiques affirment qu'elle a transformé le paysage juridique et réduit les droits civils et politiques fondamentaux à Hong Kong - une ville autrefois connue pour sa solide culture de protestation et sa presse libre, et louée pour son système juridique de niveau international.

La décision des tribunaux dans les deux procès enverra un signal fort sur la manière dont les actes politiques - qui, pour beaucoup, étaient conformes au fonctionnement normal de la société civile dynamique de la ville - sont désormais traités.

Ces procès, dont les verdicts sont attendus pour l'année prochaine, interviennent également au moment où Hong Kong envisage d'étendre le nombre de délits liés à la sécurité nationale par le biais d'une nouvelle législation. Les autorités affirment que la nouvelle loi comblera les "lacunes" des règles de Pékin, mais les critiques craignent qu' elle ne dégrade encore davantage les libertés - et la confiance internationale - dans la ville.

Voici ce qu'il faut savoir :

Qui est jugé et quels sont les chefs d'accusation ?

M. Lai, âgé de 76 ans, a été l'une des premières personnes à être arrêtées en vertu de la loi sur la sécurité nationale après son entrée en vigueur le 30 juin 2020. Il est actuellement jugé pour trois chefs d'accusation de collusion avec des forces étrangères en vertu de la loi sur la sécurité nationale et pour un chef d'accusation distinct en vertu de la loi sur la sédition datant de l'époque coloniale de la ville. M. Lai a plaidé non coupable pour tous les chefs d'accusation.

Le fondateur du journal pro-démocratique et anti-Pékin Apple Daily avait déjà été emprisonné pendant environ trois ans et condamné à d 'autres peines en rapport avec les manifestations et les activités commerciales dans les locaux du journal.

M. Lai a longtemps critiqué ouvertement le Parti communiste chinois au pouvoir, un point de vue qui se reflétait dans les pages de son journal aujourd'hui disparu. Pendant les manifestations de 2019, il s'est rendu aux États-Unis pour rencontrer des hommes politiques et discuter de la situation politique à Hong Kong, une démarche considérée par Pékin comme une collusion avec des forces étrangères pour porter atteinte à la sécurité de la Chine.

Les "47 de Hong Kong" comprennent des politiciens chevronnés, des législateurs élus et de jeunes leaders de la contestation, ainsi que des universitaires, des syndicalistes, des journalistes et des professionnels de la santé. Ils sont issus de plusieurs générations et représentent un large éventail politique, allant de personnalités modérées favorables à la démocratie à celles qui défendent l'autodétermination de Hong Kong.

Parmi les figures les plus connues figurent Joshua Wong, 27 ans, qui a acquis une renommée internationale en tant que visage adolescent des années de manifestations pour la démocratie menées par les étudiants de Hong Kong ; Benny Tai, 59 ans, juriste et cofondateur du mouvement Occupy Central de 2014 ; et Claudia Mo, 66 ans, ancienne journaliste devenue législatrice.

Ils ont été inculpés de "conspiration en vue de commettre un acte de subversion" après avoir organisé des élections primaires non officielles en 2020, moins de deux semaines après l'entrée en vigueur de la loi sur la sécurité. L'objectif était de déterminer qui devait participer aux élections des législateurs de la ville et de donner aux politiciens pro-démocratie les meilleures chances d'obtenir une majorité au sein du corps législatif. Des centaines de milliers de personnes ont voté.

Les personnes jugées affirment que ce plan s'inscrivait simplement dans le cadre de la politique pluraliste et d'opposition autorisée depuis longtemps à Hong Kong. Les procureurs affirment qu'il s'agissait d'un "plan massif et bien organisé visant à subvertir le gouvernement de Hong Kong".

Dans les procès pour atteinte à la sécurité nationale, la peine maximale est la réclusion à perpétuité.

En quoi les procès pour atteinte à la sécurité nationale diffèrent-ils des autres procédures ?

La loi sur la sécurité nationale, rédigée et approuvée par Pékin pour Hong Kong, criminalise les actes de sécession, de subversion, de terrorisme et de collusion avec des forces étrangères.

Elle permet également de s'écarter du droit commun en ce qui concerne la manière dont les affaires sont jugées.

Jusqu'à présent, aucune affaire relative à la sécurité nationale dans la ville n'a été jugée par un jury. Elles ont plutôt été présidées par un collège de trois juges de la haute cour sélectionnés par le chef de l'exécutif de la ville, nommé par Pékin. Les juges sont issus des rangs existants de l'appareil judiciaire de la ville et sont choisis en fonction de leurs "qualités judiciaires et professionnelles", a déclaré le gouvernement.

Selon les chiffres officiels fournis à CNN mardi, 172 personnes ont été inculpées en vertu de la loi sur la sécurité nationale depuis cette semaine. Sur plus de 100 procès achevés, le taux de condamnation est de 100 %, selon les données recueillies par Eric Yan-ho Lai, chercheur au Centre de droit asiatique de l'université de Georgetown.

La loi prévoit la possibilité de transférer les affaires en Chine continentale pour y être jugées dans des circonstances extrêmes - une disposition qui n'a pas encore été utilisée.

Elle prévoit également un seuil plus élevé pour la mise en liberté sous caution. Dans le procès des 47, 32 accusés se sont vu refuser la liberté sous caution et sont en détention depuis 2021 - une pratique tout à fait inhabituelle pour les affaires de meurtre. La libération sous caution de deux autres personnes a été annulée pour non-respect des conditions.

Autre nouveauté, les tribunaux de Hong Kong doivent obtenir l'approbation du dirigeant de la ville avant d'autoriser un avocat étranger sans qualifications locales à représenter des accusés dans des affaires de sécurité nationale.

Lai, qui est citoyen britannique, n'a pas été autorisé à être représenté par un avocat britannique, une décision qui fait l'objet d'un autre recours juridique et qui a retardé à plusieurs reprises la date d'ouverture du procès.

Au cours des derniers mois, le gouvernement a également émis des primes pour les militants basés à l'étranger ou en exil, y compris certains ressortissants étrangers, et la police a convoqué pour interrogatoire les membres de leur famille restés à Hong Kong.

Par ailleurs, une loi sur la sédition datant de l'époque coloniale, qui fait partie d'une ordonnance sur les crimes de 1938 inutilisée depuis des décennies, a été réactivée dans le cadre de la loi sur la sécurité nationale. Une condamnation est passible d'une peine maximale de deux ans d'emprisonnement.

Quelles sont les implications plus larges de la loi sur la sécurité nationale sur les médias, l'éducation et la vie dans la ville ?

Depuis l'entrée en vigueur de la loi en juillet 2020, les livres susceptibles d'être considérés comme un risque pour la sécurité nationale ont été retirés des écoles et des bibliothèques, les programmes scolaires ont été modifiés pour inclure l'éducation à la sécurité nationale et les élections ont été révisées pour garantir que seuls les "patriotes" puissent se présenter aux élections. Un slogan de protestation important a également été interdit, et une série d'organisations civiques, de syndicats et de groupes d'activistes ont été dissous.

Un nouveau bureau de la sécurité nationale a été mis en place avec une unité de police spécialisée et des agents de sécurité du continent ont été autorisés à opérer ouvertement à Hong Kong pour la première fois.

Les groupes de défense de la liberté de la presse ont également fait état d'un déclin précipité. Entre 2021 et 2023, Hong Kong a perdu 60 places dans le classement des libertés de la presse. Selon Reporters sans frontières (RSF), Hong Kong occupe désormais la 140e place sur 180 pays et territoires, contre 80 il y a deux ans. Il y a vingt ans, RSF classait Hong Kong au 18e rang mondial pour la liberté des médias.

L'Apple Daily de Lai a été contraint de fermer ses portes après que les autorités ont gelé les comptes bancaires du journal à la suite d'une descente dans ses locaux en juin 2021, au cours de laquelle elles ont arrêté plusieurs cadres. D'autres médias ont également fermé dans les mois qui ont suivi, notamment Stand News, qui a également fait l'objet d'une descente de la police de sécurité nationale et dont les cadres ont été arrêtés pour des accusations de sédition.

Dans le procès en cours de Lai, l'accusation a allégué que les articles publiés dans l'Apple Daily étaient contraires à la loi.

En raison des restrictions sévères imposées aux frontières pendant la pandémie de grippe aviaire et de la transformation de Hong Kong en vertu de la loi sur la sécurité nationale, de nombreux Hongkongais ont quitté la ville, les données officielles faisant état de la plus forte baisse annuelle de la population jamais enregistrée en 2022.

Que disent les gouvernements de la loi ?

Les responsables de Hong Kong et de la Chine continentale ont salué la loi, estimant qu'elle favorisait "la prospérité et la stabilité" de la ville à la suite des manifestations de 2019, qui avaient à l'époque perturbé les transports et le commerce dans le centre financier pendant plusieurs mois. Ils ont également déclaré que la loi protégeait les droits, les libertés et l'État de droit.

"La loi sur la sécurité nationale est un tournant majeur dans la transition de Hong Kong du chaos à l'ordre. Son effet sur la stabilisation de la société est indiscutable", a déclaré Carrie Lam, l'ancienne chef de l'exécutif de la ville, après le premier anniversaire de la loi en 2021.

Les autorités ont également régulièrement défendu la loi comme étant conforme à d'autres lois internationales, arguant qu'"aucun pays ne peut ou ne veut fermer les yeux sur des menaces à la sécurité nationale comme l'émergence du terrorisme local et du séparatisme observée à Hong Kong en 2019".

Plus tôt cette année, le gouvernement de Hong Kong a déclaré que si la liberté de la presse est "respectée et protégée à Hong Kong, cette liberté n'est pas absolue." Elle est "soumise à des restrictions" prévues par la loi et nécessaires pour "poursuivre des objectifs légitimes tels que la protection de la sécurité nationale ou de l'ordre public".

Mais les gouvernements occidentaux affirment que la loi a réduit les libertés à Hong Kong et son autonomie par rapport au continent, où les groupes de défense des droits dénoncent depuis longtemps des arrestations et des enquêtes arbitraires et motivées par des considérations politiques, ainsi qu'un taux de condamnation supérieur à 99 %.

Hong Kong s'est vu promettre 50 ans d'autonomie politique après sa rétrocession à la Chine en 1997, après des décennies de domination britannique.

En réponse à l'imposition de la loi sur la sécurité nationale, les États-Unis ont révoqué le statut spécial qui, pendant des décennies, avait accordé à Hong Kong un traitement différencié par rapport à la Chine continentale. Ils ont également sanctionné des dizaines de fonctionnaires de la Chine continentale et de Hong Kong, dont le chef de l'exécutif de l'époque, M. Lam, et l'actuel dirigeant, M. John Lee, leur interdisant de fait l'accès au système bancaire international.

Le Royaume-Uni a lui aussi dénoncé la loi sur la sécurité nationale, affirmant qu'elle réduisait les libertés et violait les termes de l'accord initial de rétrocession. En conséquence, la Grande-Bretagne a créé une nouvelle voie d'accès à la citoyenneté pour les Hongkongais titulaires d'un passeport national britannique (d'outre-mer).

L'année dernière, deux hauts magistrats britanniques ont démissionné de la plus haute cour de Hong Kong à cause de cette loi. L'un d'eux, Robert Reed, qui dirige le plus haut organe judiciaire britannique, a accusé le gouvernement de Hong Kong de s'écarter "des valeurs de liberté politique et de liberté d'expression".

À la suite de l'imposition de cette loi, les États-Unis, le Royaume-Uni et d'autres pays ont également suspendu leurs accords d'extradition avec Hong Kong en raison des inquiétudes suscitées par le recul de l'État de droit et de la perception d'un changement dans les relations du territoire avec la Chine continentale.

Lors d'un examen régulier effectué l'année dernière, les experts du Comité des droits de l'homme des Nations unies se sont déclarés "profondément préoccupés" par "l'interprétation excessivement large et l'application arbitraire" de la loi et par le fait qu'elle "outrepasse les droits et les libertés fondamentaux".

Hong Kong a reproché au comité d'accepter "de fausses informations et des récits déformés sans tenir compte de la vérité".

Que signifiera pour Hong Kong sa propre loi sur la sécurité ?

Alors que la loi de Pékin sur la sécurité nationale a eu un impact considérable, les autorités de Hong Kong ont déclaré que la ville mettrait en œuvre sa propre législation au cours de l'année à venir afin de combler les "lacunes".

Cette loi couvrirait des délits supplémentaires tels que la trahison et le vol de secrets d'État et interdirait explicitement aux organisations politiques étrangères de mener des activités politiques dans la région et aux organisations politiques locales d'établir des liens avec des organisations étrangères.

Hong Kong est tenu d'adopter de telles règles en vertu de sa mini-constitution mise en place en 1997. Mais cela fait des décennies que la question est controversée, une proposition de 2003 ayant fait descendre des centaines de milliers de personnes dans les rues pour protester.

Lors de son discours annuel en octobre, le chef de l'exécutif, M. Lee, a cité une évaluation de la ville réalisée par Xia Baolong, chef de l'agence de Pékin chargée de superviser les affaires de Hong Kong, avant de réitérer sa promesse d'instaurer la loi.

"Si Hong Kong peut sembler paisible et calme, il existe en effet des courants sous-jacents - les causes profondes du 'chaos' n'ont pas encore été éliminées et les fondements de la 'gouvernance ordonnée' doivent être renforcés", a déclaré M. Lee, citant M. Xia.

"Nous devrions accorder une attention particulière aux activités antichinoises et déstabilisatrices camouflées au nom des droits de l'homme, de la liberté, de la démocratie et des moyens de subsistance", a-t-il ajouté.

Chris Lau et Kathleen Magramo de CNN ont contribué au reportage.

Source: edition.cnn.com