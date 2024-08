- Deux gamins conduisent une voiture sans permis.

Deux adolescents de 15 ans ont été surpris en train de conduire un pick-up qui ne leur appartenait pas sans autorisation dans la région de Sommerach (district de Kitzingen) et ont fini dans un fossé. Les deux jeunes se seraient relayés au volant du véhicule dimanche. Le pick-up a subi des dommages d'environ 3 000 euros.

Le véhicule a été retrouvé dans le fossé près des bois ce matin-là, bien qu'il ne soit pas immatriculé, le propriétaire a été identifié. Il n'avait même pas remarqué que le véhicule avait disparu.

Dans l'après-midi, les deux garçons sont venus au commissariat de police avec leurs parents, avouant avoir fait un tour non autorisé. Les deux mineurs sontcurrently being investigated for, among other things, unauthorized use of a motor vehicle and driving without a license.

L'accident a entraîné la découverte du pick-up dans un fossé, causant des dommages importants. En raison de l'incident, les adolescents ont été tenus responsables de leurs actes.

