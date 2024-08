Deux frères ont été emprisonnés à Stuttgart pour avoir fabriqué des diplômes de langue.

Au total, la procédure a concerné 355 incidents. Le tribunal a confirmé que les frères et sœurs avaient transféré les faux documents dans un lieu local à Backnang ou via un institut de langue à Ellwangen, ou par courrier. De nombreuses fois, ces documents falsifiés ont été présentés aux autorités par les acheteurs pour obtenir un permis de résidence ou la citoyenneté.

En conséquence, les frères et sœurs ont été punis non seulement pour faux, mais aussi pour avoir introduit illégalement des individus dans le pays dans un but lucratif et en tant que membre d'un syndicat criminel. D'autres suspects sont soupçonnés d'être impliqués dans les agissements et font l'objet d'investigations individuelles.

Les frères et sœurs punis ont présenté les faux documents, y compris les certificats falsifiés, pour obtenir des permis de résidence ou la citoyenneté. DES INVESTIGATIONS OFFICIELLES sont en cours pour examiner si ces individus ont également utilisé des certificats frauduleux dans leurs procédures.

