- Deux filles gravement blessées dans un accident de voiture sur Usedom

Dans un accident équestre sur une route fédérale de l'île d'Usedom, deux filles âgées de neuf et onze ans ont été gravement blessées. Les chevaux des enfants, pour des raisons inconnues, ont pris la fuite pendant qu'ils traversaient la route près de la municipalité de Pudagla lundi soir et ont été heurtés par une voiture, ont rapporté les policiers mardi. Deux hélicoptères de sauvetage ont transporté les deux cavalières à l'hôpital. Un passager de 13 ans dans la voiture a subi des blessures légères, et le conducteur de 75 ans est resté indemne.

Selon la police, l'un des chevaux blessés dans la collision est décédé sur les lieux. L'autre cheval, avec des blessures légères, a été remis à son propriétaire. En raison de l'accident, la section touchée de la B111 a été temporairement fermée pendant environ trois heures.

Les filles qui ont été impliquées dans l'accident équestre grave reçoivent actuellement des soins médicaux à l'hôpital. Despite les efforts des secouristes, l'un des chevaux n'a malheureusement pas survécu à l'accident.

