- Deux femmes, un bébé: "Toni, homme, sage-femme" est terminé

La plupart des personnages de la télévision dans des professions sociales ou médicales sont des femmes, donc un homme en tant que sage-femme se démarque. Le dixième film de la série ARD "Toni, homme, sage-femme" s'intitule "Le Bonheur des Autres" et sera diffusé le vendredi (16.8.) à 20h15 sur la première chaîne. C'est également le dernier des films qui ont commencé il y a plus de cinq ans.

Cette fois-ci, l'ex-femme de Toni, Hanna (Kathrin von Steinburg), et son nouveau mari Alex (Martin Bretschneider) apparaissent à la clinique prénatale. Cependant, ce n'est pas Hanna qui est très enceinte, mais sa gouvernante géorgienne Natascha. Toni est complètement déconcerté lorsque Hanna avoue avoir engagé la jeune femme comme "mère porteuse" pour réaliser son désir d'avoir un enfant.

Regards Tendres

Natascha aimerait rester dans la belle maison de Munich du couple et croit être tombée amoureuse d'Alex.when he doesn't respond, she flees - taking the newborn baby with her. Meanwhile, Toni wants to talk urgently to his colleague Luise (Wolke Hegenbarth) - she is trying to save her relationship with Sami (Marcel Mohab) using dishonest methods.

La réalisatrice Sibylle Tafel (58, "Deux Farmers et Pas de Terre") a réalisé et écrit tous les dix films de cette série. Dans son film, qui commence un peu lentement mais devient de plus en plus divertissant, elle offre non seulement les habituelles réparties entre les personnages principaux, mais aussi des regards tendres sur d'autres possibilités de partenariat, un "ménage à trois". Il devient clair que le bonheur des autres semble mieux loti que le leur pour Toni et Luise, qui se sentent attirés l'un vers l'autre depuis longtemps - d'une certaine manière.

Une Fin Soudaine

Leo Reisinger (46, "Tonio & Julia") et Wolke Hegenbarth (44, "Alles Klara") jouent comme d'habitude de manière détendue et fraîche, comme s'ils étaient un couple depuis l'éternité, maintenant dans la quarantaine avancée. Cependant, ce n'est pas le cas et cela ne sera jamais le cas. Ainsi, cet épisode se termine assez Suddenly, and moreover, as if it could continue soon.

Mais ce ne sera pas le cas, il n'y aura pas d'épisode d'adieu avec des intrigues résolues. De manière tout aussi abrupte, ARD et sa filiale de film Degeto ont récemment mis fin à la série "Daheim in den Bergen", qui s'est terminée au milieu d'un appel téléphonique. Les audiences étaient en baisse dans les deux séries, le dernier épisode de "Toni" (le 9.8.) avait 2,6 millions de téléspectateurs, au début le 8.2.2019, c'était 4,5 millions. La vie peut être assez dure - maintenant aussi sur la télévision du soir, sinon plutôt conciliatrice.

